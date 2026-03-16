Спочатку Іран, потім Куба: Трамп зробив заяву про переговори США
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може найближчим часом досягти угоди з Кубою або ухвалити інші рішення щодо острова. За його словами, подальший розвиток подій у відносинах між країнами може відбутися досить швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Заява Трампа про переговори
За словами американського лідера, США вже ведуть контакти з Гаваною, проте спочатку планують обговорити ситуацію з Іраном.
"Куба також хоче укласти угоду, і я думаю, що ми досить скоро або укладемо угоду, або зробимо все, що нам потрібно", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
Він додав, що діалог із кубинською стороною триває, проте пріоритетом Вашингтона наразі залишаються переговори з Тегераном.
Позиція Куби
Президент Куби Мігель Діас-Канель раніше повідомив, що Гавана вже почала переговори зі Сполученими Штатами.
За його словами, країна переживає одну з найсерйозніших економічних криз за останні десятиліття.
"Ці переговори спрямовані на пошук рішень через діалог щодо двосторонніх розбіжностей, які існують між двома країнами", - зазначив Діас-Канель у відеозверненні, яке показало державне телебачення.
Кубинський лідер висловив сподівання, що переговори допоможуть двом державам "відійти від конфронтації".
Економічна криза на острові
Складна економічна ситуація в країні багато в чому пов'язана з перебоями в постачанні нафти, від якої Куба залежить для роботи електростанцій і транспортної системи.
Через брак палива влада була змушена вводити регулярні відключення електроенергії по всій країні, а також обмежувати роботу деяких державних служб.
Що говорять у Вашингтоні
Останніми тижнями Трамп неодноразово заявляв, що Куба перебуває на межі економічного колапсу і зацікавлена в домовленостях зі США.
Раніше він навіть припустив, що острів може стати об'єктом "дружнього захоплення", однак потім додав, що "це може бути і недружнє захоплення".
Незважаючи на початок контактів, між сторонами зберігаються серйозні розбіжності.
У Вашингтоні не виключають, що можливе пом'якшення тиску залежатиме від політичних та економічних поступок з боку Гавани.
Зі свого боку кубинська влада наголошує, що переговори мають проходити з повагою до незалежності країни.
