Спочатку Іран, потім Куба: Трамп зробив заяву про переговори США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може найближчим часом досягти угоди з Кубою або ухвалити інші рішення щодо острова. За його словами, подальший розвиток подій у відносинах між країнами може відбутися досить швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Заява Трампа про переговори

За словами американського лідера, США вже ведуть контакти з Гаваною, проте спочатку планують обговорити ситуацію з Іраном.

"Куба також хоче укласти угоду, і я думаю, що ми досить скоро або укладемо угоду, або зробимо все, що нам потрібно", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Він додав, що діалог із кубинською стороною триває, проте пріоритетом Вашингтона наразі залишаються переговори з Тегераном.

Позиція Куби

Президент Куби Мігель Діас-Канель раніше повідомив, що Гавана вже почала переговори зі Сполученими Штатами.

За його словами, країна переживає одну з найсерйозніших економічних криз за останні десятиліття.

"Ці переговори спрямовані на пошук рішень через діалог щодо двосторонніх розбіжностей, які існують між двома країнами", - зазначив Діас-Канель у відеозверненні, яке показало державне телебачення.

Кубинський лідер висловив сподівання, що переговори допоможуть двом державам "відійти від конфронтації".

Економічна криза на острові

Складна економічна ситуація в країні багато в чому пов'язана з перебоями в постачанні нафти, від якої Куба залежить для роботи електростанцій і транспортної системи.

Через брак палива влада була змушена вводити регулярні відключення електроенергії по всій країні, а також обмежувати роботу деяких державних служб.

Що говорять у Вашингтоні

Останніми тижнями Трамп неодноразово заявляв, що Куба перебуває на межі економічного колапсу і зацікавлена в домовленостях зі США.

Раніше він навіть припустив, що острів може стати об'єктом "дружнього захоплення", однак потім додав, що "це може бути і недружнє захоплення".

Незважаючи на початок контактів, між сторонами зберігаються серйозні розбіжності.

У Вашингтоні не виключають, що можливе пом'якшення тиску залежатиме від політичних та економічних поступок з боку Гавани.

Зі свого боку кубинська влада наголошує, що переговори мають проходити з повагою до незалежності країни.