"Готовы к сопротивлению": президент Кубы ответил на угрозы Трампа

09:30 18.03.2026 Ср
2 мин
Конфликт обостряется?
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Кубы Мигель Диас-Канель (Getty Images)

Куба готова сопротивляться в случае нападения США, которым угрожает американский лидер Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в соцсети Х.

"США почти ежедневно публично угрожают Кубе свержением конституционного строя силой. И для этого используют возмутительный повод: жесткие ограничения ослабленной экономики, на которую они нападали и пытались изолировать более шести десятилетий", - написал Диас-Канель.

По его словам, США объявляют о планах захвата Кубы, ее ресурсов и даже самой экономики, которую "они стремятся задушить, чтобы заставить страну сдаться".

"Только так можно объяснить ожесточенную экономическую войну, которая применяется как коллективное наказание против всего народа. Даже в худшем сценарии Куба уверена в одном: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением", - подчеркнул президент.

Угрозы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно Кубы. Во время публичного выступления он допустил возможность установления контроля над островом и заявил, что располагает достаточными возможностями для влияния на ситуацию.

"Я могу освободить ее или взять ее, думаю, что могу сделать с ней все, что захочу", - сказал Трамп.

На днях президент Кубы Мигель Диас-Канель впервые публично подтвердил, что его страна ведет с США переговоры на фоне экономического кризиса и усиленного политического давления со стороны администрации Трампа.

Сам Трамп несколько дней назад заявил, что Вашингтон может в ближайшее время достичь соглашения с Кубой или наоборот, принять другие решения по острову.

Перед этим Трамп заявлял, что у Кубы есть два возможных сценария развития событий. По словам американского лидера, речь идет либо о согласии на так называемое "дружественное поглощение", либо о варианте, который он назвал "не дружественным", добавив при этом, что в конце концов это не имеет значения.

