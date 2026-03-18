План Трампа провалився? Куба відновила світло в країні після тотального блекауту

Куба у вівторок, 17 березня, відновила електропостачання по всій території і ввела в експлуатацію найбільшу в країні електростанцію, яка працює на нафтовому паливі.

Після того, як 10 млн жителів країни залишилися вночі без світла, національна енергосистема карибського острова повністю відновила роботу до 18:11 за місцевим часом.

Таким чином, держава поклала кінець загальнонаціональному відключенню електроенергії, яке тривало понад 29 годин на тлі спроб США перекрити постачання нафти на острів.

При цьому офіційні особи заявили, що дефіцит електроенергії може зберегтися, оскільки виробляється недостатня кількість електроенергії. Тут важливо пояснити, що Куба значно залежить від поставок нафти для виробництва електроенергії.

Reuters зазначає, що крім припинення поставок нафти на Кубу, президент США Дональд Трамп посилив свою риторику щодо острова, який перебуває під комуністичним контролем. Зокрема, в понеділок він заявив, що може робити з країною все, що захоче.

Зі свого боку представник Держдепу США звинуватив кубинський уряд у колапсі енергосистеми, назвавши вимкнення електроенергії "симптомом некомпетентності режиму, що зазнає краху".

Президент Куби Мігель Діас-Канель відповів Вашингтону критикою, засудивши "майже щоденні публічні погрози" США на адресу Куби.

"Вони мають намір оголосити про плани захопити країну, її ресурси, майно і навіть саму економіку, яку вони прагнуть задушити, щоб змусити нас здатися", - написав Діас-Канель у соціальних мережах у вівторок увечері, невдовзі після відновлення електропостачання по всій країні.