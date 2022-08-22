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Госдеп о запрете виз для россиян: не хотели бы закрывать пути безопасности для диссидентов

Новина українською →
США, Понедельник 22 августа 2022 19:42
Госдеп о запрете виз для россиян: не хотели бы закрывать пути безопасности для диссидентов Фото: спикер Госдепартамента Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Елизавета Драбкина

В США не поддерживают введение запрета на выдачу виз гражданам РФ, поскольку это закрыло бы пути к бегству для российских диссидентов.

Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Михаила Комадовского в Twitter.

"США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, которые уязвимы к нарушениям прав человека", - сказал Прайс.

По его словам, США также ясно дали понять, что важно провести грань между действиями российского правительства и его политики в Украине и народом России.

Прайс также добавил, что с 24 февраля США ввели визовые ограничения в отношении почти 5 тысяч человек в ответ на вторжение России в Украину.

Как сообщалось ранее, в Европейском союзе все еще нет единого мнения о введении ограничений на выдачу туристических виз гражданам РФ.

При этом запрет поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.

Кроме того, Литва призвала ЕС принять единое решение об отмене туристических виз для россиян, так санкции будут работать более эффективно.

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Он объяснил такое решение нежеланием усложнять россиянам возможности убегать от диктатуры Кремля.

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