Держдеп про заборону віз для росіян: не хотіли б закривати шляхи безпеки для дисидентів

У США не підтримують введення заборони на видачу віз громадянам РФ, оскільки це закрило б шляхи до втечі для російських дисидентів.

Про це заявив спікер Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Михайла Комадовського у Twitter .

"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини", - сказав Прайс.

За його словами, США також ясно дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії.

Прайс також додав, що з 24 лютого США запровадили візових обмежень щодо майже 5 тисяч осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.