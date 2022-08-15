Шольц о визовых санкциях: не можем затруднять бегство россиян от режима

Канцлер Германии Олаф Шольц поставил под сомнение запрет выдачи виз для россиян, потому что не хочет усложнять возможности бежать от диктатуры руководства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian .

После встречи с лидерами скандинавских стран в Осло Шольц заявил, что решения, которые принимают в ЕС не должны затруднять выезд из страны россиян, которые бегут от диктатуры.

"Для нас важно то, что мы понимаем, что многие люди бегут из России из — за того, что они не согласны с российским режимом", - сказал он.

Шольц заявил, что их решения не должны сделать невозможным бегство россиян от руководства их страны.