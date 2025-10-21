UA

Горить мінімум 5 ємностей з паливом: супутник показав наслідки атаки на нафтобазу в Криму

Ілюстративне фото: супутник показав наслідки атаки на нафтобазу в Криму (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Пожежа на нафтобазі в селищі Гвардійське в Криму, що належить мережі заправок Atan, спочатку почала згасати після удару українських дронів у ніч на 17 жовтня. Однак сьогодні вогонь розгорівся з новою силою.

Як повідомляє РБК-Україна, знімки супутника опублікувала "Радіо Свобода".

Як видно на супутниковому знімку, зробленому 21 жовтня вранці, щонайменше п’ять ємностей з паливом вже згоріли. Для порівняння, попередній знімок був зроблений 15 жовтня.

Наразі обставини загоряння уточнюються, а масштаби завданих збитків оцінюються. Ситуація на нафтобазі залишається небезпечною через потенційну загрозу подальших вибухів і пожеж.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня у Сімферополі та Сімферопольському районі пролунали два потужні вибухи. За словами місцевих, тоді спостерігалось два димові стовпи: один - від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони знаходяться майже на одній лінії.

Сили спецоперацій ЗСУ підтвердили, що далекобійні безпілотники вдарили по нафтобазі в Гвардійському. Також українські захисники атакували "федеральну державну казенну установу" (ФДКУ) комбінату "Гвардійське".

Згодом стало відомо, що пожежу на нафтобазі в Гвардійському видно на знімку супутників NASA Firms. На фото можна було спостерігати, що всього на нафтобазі два осередки пожежі.

Вибухи в Криму

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Росіяни поскаржились на атаку невідомих дронів.

Місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням у Сімферополі та у Феодосії. Могло бути влучання у Сімферопольську ТЕС (Таврійську ТЕС - ред.).

Саме з Гвардійського окупанти запускають "Шахеди" по Україні. Відомо, що там також розташовані склади з російськими дронами.

Також у ніч на 6 жовтня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Нафтопереливний комплекс горів дві доби поспіль.

