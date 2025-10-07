ua en ru
У тимчасово окупованій Феодосії другу добу горить нафтобаза

Вівторок 07 жовтня 2025 11:44
Фото: у тимчасово окупованій Феодосії другу добу горить нафтобаза (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, другу добу горить нафтопереливний комплекс після удару безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Telegram "Кримський вітер".

"Нафтоналивний термінал у Феодосії продовжує горіти. Найпотужніша пожежа пожежі спостерігається в північно-східній частині нафтобази", - йдеться у повідомленні.

Феодосійська нафтобаза після російської окупації Криму управляється АТ "Морський нафтовий термінал". Потужність з перевалки становить близько 12 млн тон на рік, одночасно на нафтобазі може зберігатися 250 тисяч тон нафтопродуктів.

Удари по терміналу у Феодосії

Нагадаємо, що в ніч на 6 жовтня Сили оборони уразили потужності Морського нафтового терміналу у тимчасово окупованій Феодосії у Криму.

Як уточнили в Генштабі, це багатофункціональний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів між залізничними вагонами-цистернами, морськими суднами та автомобільним транспортом, який використовувався для забезпечення окупаційної армії. Після влучання на території терміналу почалася масштабна пожежа.

Окрім того, у понеділок 29 вересня на НПЗ у Феодосії також сталася масштабна пожежа. За офіційною версією, її причиною стало порушення технології зварювальних робіт, однак до цього були заяви про авіаційну та дронову загрозу.

Феодосия НАФТА Крим
