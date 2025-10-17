Нову пожежу на нафтобазі в Криму зафіксували супутники NASA (фото)

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 17 жовтня, зранку горить нафтобаза в Гвардійському. Пожежу зафіксували супутники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

За даними Telegram-каналу, пожежу на нафтобазі в Гвардійському видно на знімку супутників NASA Firms.



На фото можна спостерігати, що всього на нафтобазі два осередки пожежі. Раніше в мережі з'явилася інформація, що вдень на нафтобазі загорівся другий резервуар.