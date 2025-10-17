Дрони ССО уразили дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму

Безпілотники Сил спеціальних операцій у ніч з 16 на 17 жовтня уразили відразу дві нафтобази росіян в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби ССО ЗСУ.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", - сказано у повідомленні.

Також уражено так звану "федеральну державну казенну установу" (ФДКУ) комбінату "Гвардійське" у населеному пункті Кар'єрне в Сакському районі тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що в ніч на 17 жовтня ударні дрони ССО атакували низку об'єктів російських окупантів на півострові. Внаслідок атаки дронів уражено нафтобазу в населеному пункті Гвардійське.

Нагадаємо, що вранці 17 жовтня українські моніторингові канали повідомили, що у тимчасово окупованому Сімферополі та Сімферопольському районі пролунали два потужні вибухи. У Гвардійському, ймовірно, спалахнула нафтобаза.

Також, як стало відомо, російська протиповітряна оборона вночі 17 жовтня збила власний літак-винищувач Су-30СМ під час спроби відбивати атаку дронів. Літак впав, екіпажу нібито вдалося вижити, заявили російські пропагандисти.