Горит минимум 5 емкостей с топливом: спутник показал последствия атаки на нефтебазу в Крыму

Как видно на спутниковом снимке, сделанном 21 октября утром, по меньшей мере пять емкостей с топливом уже сгорели. Для сравнения, предыдущий снимок был сделан 15 октября.

Сейчас обстоятельства возгорания уточняются, а масштабы нанесенного ущерба оцениваются. Ситуация на нефтебазе остается опасной из-за потенциальной угрозы дальнейших взрывов и пожаров.

Напомним, в ночь на 17 октября в Симферополе и Симферопольском районе прогремели два мощных взрыва. По словам местных, тогда наблюдалось два дымовых столба: один - от горящей нефтебазы в Гвардейском, второй из аэропорта Симферополь или аэродрома в Гвардейском (они находятся почти на одной линии.

Силы спецопераций ВСУ подтвердили, что дальнобойные беспилотники ударили по нефтебазе в Гвардейском. Также украинские защитники атаковали "федеральное государственное казенное учреждение" (ФГКУ) комбината "Гвардейское".

Впоследствии стало известно, что пожар на нефтебазе в Гвардейском видно на снимке спутников NASA Firms. На фото можно было наблюдать, что всего на нефтебазе два очага пожара.