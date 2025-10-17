ua en ru
Крим з самої ночі під ударом дронів: у Гвардійському палає нафтобаза

Крим, Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 07:10
UA EN RU
Крим з самої ночі під ударом дронів: у Гвардійському палає нафтобаза Ілюстративне фото: вибухи на складі боєприпасів у Криму (Getty Imades)
Автор: Марина Балабан

У Сімферополі та Сімферопольському районі пролунали два потужні вибухи. У Гвардійському, ймовірно, горить нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Близько 2:40 ночі з'явились повідомлення про стрільбу та вибухи в селищі Гвардійському в тимчамово окупованому Криму.

Повідомлялось, що населений пункт атакують невідомі БпЛА, там горить нафтобаза.

За припущенням місцевих мешканців, є влучання по складу боєприпасів.

Підписники Telegram-каналу повідомляють, що палаючу нафтобазу в Гвардійському видно з передмістя Сімферополя. Заграва на багато кілометрів.

Наразі з Сімферополя спостерігаються два димові стовпи: один - від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони знаходяться майже на одній лінії).

За попередньою інформацією, у Гвардійському постраждала нафтобаза, що належить мережі автозаправок ATAN. Вона входить до компанії ТОВ "Кедр", що володіє найбільшою мережею АЗК у Криму (понад 100 станцій), а також мережею складів і парком бензовозів.

Унаслідок удару, ймовірно, дефіцит бензину та дизельного палива в Криму збільшиться, пише "Кримський вітер".

Також близько 6:30 ранку кілька потужних вибухів сталось у Сімферополі та Сімферопольському районі.

Оновлено о 07:30

У Саках та Новофедорівці вночі теж лунали вибухи.

У місцевих пабликах повідомляють, що в Євпаторії скасували заняття у школах. У місті відсутня електроенергія і водопостачання.

У Сакській районній електромережі повідомляють, що сталось аварійне відключення на підстанції. Час аварійних робіт уточнюється.

Вибухи в Криму

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Росіяни поскаржились на атаку невідомих дронів.

Місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням у Сімферополі та у Феодосії. Могло бути влучання у Сімферопольську ТЕС (Таврійську ТЕС - ред.).

Саме з Гвардійського окупанти запускають "Шахеди" по Україні. Відомо, що там також розташовані склади з російськими дронами.

Також у ніч на 6 жовтня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Нафтопереливний комплекс горів дві доби поспіль.

Крим Вибухи
