ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Горить мінімум 5 ємностей з паливом: супутник показав наслідки атаки на нафтобазу в Криму

Крим, Вівторок 21 жовтня 2025 21:42
UA EN RU
Горить мінімум 5 ємностей з паливом: супутник показав наслідки атаки на нафтобазу в Криму Ілюстративне фото: супутник показав наслідки атаки на нафтобазу в Криму (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Пожежа на нафтобазі в селищі Гвардійське в Криму, що належить мережі заправок Atan, спочатку почала згасати після удару українських дронів у ніч на 17 жовтня. Однак сьогодні вогонь розгорівся з новою силою.

Як повідомляє РБК-Україна, знімки супутника опублікувала "Радіо Свобода".

Як видно на супутниковому знімку, зробленому 21 жовтня вранці, щонайменше п’ять ємностей з паливом вже згоріли. Для порівняння, попередній знімок був зроблений 15 жовтня.

Наразі обставини загоряння уточнюються, а масштаби завданих збитків оцінюються. Ситуація на нафтобазі залишається небезпечною через потенційну загрозу подальших вибухів і пожеж.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня у Сімферополі та Сімферопольському районі пролунали два потужні вибухи. За словами місцевих, тоді спостерігалось два димові стовпи: один - від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони знаходяться майже на одній лінії.

Сили спецоперацій ЗСУ підтвердили, що далекобійні безпілотники вдарили по нафтобазі в Гвардійському. Також українські захисники атакували "федеральну державну казенну установу" (ФДКУ) комбінату "Гвардійське".

Згодом стало відомо, що пожежу на нафтобазі в Гвардійському видно на знімку супутників NASA Firms. На фото можна було спостерігати, що всього на нафтобазі два осередки пожежі.

Вибухи в Криму

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Росіяни поскаржились на атаку невідомих дронів.

Місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням у Сімферополі та у Феодосії. Могло бути влучання у Сімферопольську ТЕС (Таврійську ТЕС - ред.).

Саме з Гвардійського окупанти запускають "Шахеди" по Україні. Відомо, що там також розташовані склади з російськими дронами.

Також у ніч на 6 жовтня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Нафтопереливний комплекс горів дві доби поспіль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим НПЗ Війна в Україні
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію