Горит минимум 5 емкостей с топливом: спутник показал последствия атаки на нефтебазу в Крыму
Пожар на нефтебазе в поселке Гвардейское в Крыму, принадлежащей сети заправок Atan, сначала начал угасать после удара украинских дронов в ночь на 17 октября. Однако сегодня огонь разгорелся с новой силой.
Как сообщает РБК-Украина, снимки спутника опубликовало "Радио Свобода".
Как видно на спутниковом снимке, сделанном 21 октября утром, по меньшей мере пять емкостей с топливом уже сгорели. Для сравнения, предыдущий снимок был сделан 15 октября.
Сейчас обстоятельства возгорания уточняются, а масштабы нанесенного ущерба оцениваются. Ситуация на нефтебазе остается опасной из-за потенциальной угрозы дальнейших взрывов и пожаров.
Напомним, в ночь на 17 октября в Симферополе и Симферопольском районе прогремели два мощных взрыва. По словам местных, тогда наблюдалось два дымовых столба: один - от горящей нефтебазы в Гвардейском, второй из аэропорта Симферополь или аэродрома в Гвардейском (они находятся почти на одной линии.
Силы спецопераций ВСУ подтвердили, что дальнобойные беспилотники ударили по нефтебазе в Гвардейском. Также украинские защитники атаковали "федеральное государственное казенное учреждение" (ФГКУ) комбината "Гвардейское".
Впоследствии стало известно, что пожар на нефтебазе в Гвардейском видно на снимке спутников NASA Firms. На фото можно было наблюдать, что всего на нефтебазе два очага пожара.
Взрывы в Крыму
Как ранее сообщало РБК-Украина, в ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов.
Местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии. Могло быть попадание в Симферопольскую ТЭС (Таврическую ТЭС - ред.).
Именно из Гвардейского оккупанты запускают "Шахеды" по Украине. Известно, что там также расположены склады с российскими дронами.
Также в ночь на 6 октября Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии. Нефтепереливной комплекс горел двое суток подряд.