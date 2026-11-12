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Google тестує секретну ШІ-модель Hydrogen: чим вона відрізняється від Gemini

17:19 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Google тестує секретну ШІ-модель Hydrogen: чим вона відрізняється від Gemini Google розширює лінійку Gemini (зображення: РБК-Україна)
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Google розробляє нову ШІ-модель Hydrogen, яка має поєднати високу швидкість роботи з меншими обчислювальними витратами. Наразі компанія тестує її серед співробітників, готуючи до розширення можливостей екосистеми Gemini 4.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Що відомо про нову ШІ-модель?

Згідно з внутрішніми повідомленнями компанії, інженери описують Hydrogen як "надзвичайно здатну, швидку та ефективну систему".

Співробітники отримали доступ до новинки через внутрішню платформу розробки Jetski, яка зазвичай використовується перед публічним запуском подібних рішень.

За словами користувачів, за своєю суттю новинка нагадує попередні моделі Google із лінійки Flash. Вони створюються як робочі інструменти, оптимізовані для максимальної швидкості та економічності порівняно з найпотужнішими флагманськими моделями.

Символічно, що назва Hydrogen (Водень) повністю відповідає цій концепції, адже це найлегший елемент у періодичній системі.

Читайте більше: Google представила Gemini Decisions API: ШІ оцінює 1000 запитів за мілісекунди

Контекст та конкуренція на ринку топових ШІ

Тестування нового рішення відбувається на тлі загострення конкуренції на ринку високих технологій.

Днями компанія Anthropic представила нові моделі лінійок Fable та Mythos, орієнтовані на пошук кібербезпекових вразливостей і проєктування апаратного забезпечення.

Водночас Google поки що не коментує офіційні плани щодо публічного релізу Hydrogen та не уточнює, чи буде ця модель безплатною для користувачів, як попередні рішення класу Flash.

Також невідомо, чи увійде до платної підписки нова ШІ-модель Carbon.

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