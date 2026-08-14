Google випустила нову Gemini лише через три тижні: що вже вміє ШІ

Google випустила нову версію Gemini Flash через рекордно короткий час після попередньої. Gemini 3.7 Flash з'явилася лише через три тижні після релізу 3.6 і врахувала побажання розробників.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google .

Що покращили?

За даними Google, Gemini 3.7 Flash показує суттєвий приріст продуктивності в складних робочих процесах порівняно з версією 3.6 Flash.

Алгоритм вдосконалено у таких напрямках:

Програмування: ШІ-модель краще справляється з налагодженням коду та вирішенням помилок, показує вищу точність з першої спроби і генерує код, готовий до використання.

Веб-розробка: 3.7 Flash створює більш функціональні макети та повноцінні додатки за меншої кількість запитів

Складні галузі: у фінансах, юриспруденції та біонауках модель демонструє вдосконалене міркування.

У Google зазначають, що модель може робити значно більше, ніж звичайна генерація тексту, а саме:

створювати 3D-ігри в реальному часі,

запускати інтерактивні сайти за одним запитом,

допомагати тренувати роботів,,

перетворювати звичайні звіти на вебсторінки з графіками, які можна змінювати.

Безпека та доступність моделі

Модель виходить із оновленими заходами безпеки від зловживань у сферах хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної загрози, а також від кібернападів.

Gemini 3.7 Flash доступна для:

Приватних користувачів: через персонального цілодобового ШІ-агента Gemini Spark для передплатників розширених пакетів Google AI Pro та Ultra у понад 160 країнах. Оновлення покращує роботу Spark із сервісами Google Workspace.

Розробників: у платформі Google Antigravity, а також через інтерфейси розробки Google AI Studio та Android Studio.

Для корпоративних клієнтів: у платформі корпоративних агентів Gemini Enterprise та відповідному додатку.

Увага розробникам та пільгова вартість

Google акцентує увагу на покращенні досвіду для розробників: 3.7 Flash краще адаптується до перешкод, уточнює наміри користувача за потреби, детальніше планує багатокрокові завдання та ефективніше виконує виклики додаткових інструментів.

До кінця року на модель діє вступна ціна:

Вхідні токени : 0,75 долара США за 1 мільйон.

: 0,75 долара США за 1 мільйон. Вихідні токени: 3,75 долара США за 1 мільйон.

Пільгові розцінки діють до 31 грудня 2026 року включно. З 1 січня 2027 року вартість зросте до 1,5 долара США за 1 мільйон вхідних та 7,5 долара США за 1 мільйон вихідних токенів.