Google представила Gemini Decisions API: ШІ оцінює 1000 запитів за мілісекунди
Google запустив Gemini Decisions API на базі моделі Gemini Decision 1. Новий інтерфейс дозволяє розробникам оцінювати до 1000 незалежних запитань за мілісекунди без генерації зайвого тексту.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google.
Головні можливості нового API
Розробники зазначають: новий інтерфейс дозволяє одночасно оцінювати до 1000 незалежних запитань на основі спільних мультимодальних даних.
Система підтримує роботу з текстом, зображеннями, аудіо, відео та PDF-документами обсягом до 256 000 токенів.
На відміну від звичайних моделей, які генерують текст послідовно, слово за словом, ця модель одразу оцінює кілька можливих варіантів відповіді. Вона визначає ймовірність кожного з них і показує, наскільки впевнена у своєму виборі.
Середній час обчислення становить від 50 до 100 мілісекунд, а кінцева затримка - 150–250 мілісекунд.
Вартість становить 0,10 долара за мільйон вхідних токенів без додаткової плати за вихідні.
Завдяки цьому новинка майже вп'ятеро дешевша за модель Gemini 3.5 Flash-Lite. Сервіс уже доступний через платформу Google AI Studio разом із безкоштовним тарифом для прототипування.
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Як технологія змінює продукти Google?
Компанія активно впроваджує новий інструмент у власні екосистеми. У Gemini Notebook API використовується як маршрутизатор, що знижує затримку щоденних запитів на 40 відсотків.
У платформі Stitch інструмент допомагає миттєво створювати інтерактивні макети за голосовими командами, а в додатку CC допомагає обирати реакції з емодзі серед більш ніж 200 варіантів.
Крім того, Google Search застосовує модель як захисний шар для виявлення підозрілої активності.
Екосистема також отримує інтеграції з популярними платформами, серед яких OpenRouter, LangChain, Vercel, LiteLLM, Pydantic AI, Pipecat, LiveKit та OpenCode.