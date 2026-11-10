Anthropic оновила найпотужніші ШІ-моделі: одна створила ОС, інша шукає вразливості

Anthropic оновила свої найпотужніші ШІ-моделі - Mythos 5.2 і Fable 5.2, зробивши одну з них дешевшою за головного конкурента GPT-6 Astra. Нова версія Fable також показала високі результати у програмуванні, фізиці та робототехніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anthropic .

Anthropic знизила вартість Fable з 10 до 8 доларів за мільйон вхідних токенів. Швидкість видачі відповідей зросла на 30 відсотків, а кількість помилкових блокувань безпеки знизилася на 55 відсотків.

При цьому спецаналітика від групи METR вказує, що внутрішні системи Anthropic прискорюють розробку наступних поколінь ШІ приблизно вдвічі, що наближає компанію до створення автономного самонавчання.

Створення ОС з нуля

Під час внутрішніх випробувань інженер дав Fable 5.2 коротке завдання та порожній каталог проєктів. Модель координаційно керувала понад 1000 субагентів протягом 8 днів. Вони самостійно писали код, тестували компоненти та перевіряли роботу.

У результаті з'явилася повноцінна операційна система, яка здатна завантажуватися на ноутбуці. Вона містить власне ядро, драйвери обладнання, графічний інтерфейс, екран входу та вбудований функціонал Claude.

Окрім створення ПЗ, Fable 5.2 спроєктував 3 електронні пристрої:

домашній хаб голосового помічника;

USB-спікерфон;

портативного віртуального вихованця.

ШІ підібрав деталі, розробив друковані плати, створив корпуси для 3D-друку та написав необхідний софт. Усі пристрої запрацювали без коригування схем, а плати підготували до виробництва менше ніж за день.

Крім того, команда агентів перенесла критичний сервіс компанії з Python на Rust, після чого він став запускатися у 26 разів швидше.

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Стрімкий прогрес у науці та робототехніці

У тесті RoboDojo модель Fable 5.2 успішно виконала 64,9 відсотка завдань під час керування дворуким роботом за допомогою камер.

Для порівняння, попередня версія Fable 5.1 показала результат 27,6 відсотка, а GPT-6 Astra - 29,8 відсотка. Робот під керуванням ШІ збирав кубики-головоломки, відкривав пляшки та малював.

Модель також продемонструвала успішні результати у теоретичній фізиці та математиці: розв'язала 2 відкриті проблеми, пов'язані з фізикою чорних дір, а також за 30 годин завершила формалізацію Великої теореми Ферма.

Загрози та приховані можливості

Спеціалізована версія Mythos 5.2 набрала 89,6 відсотка в тесті CVE Rediscovery, який оцінює здатність ШІ виявляти вразливості ПЗ.

Це на 11,3 відсотка більше, ніж результат попередньої версії. Модель також знайшла проблеми, які не змогли виявити інші передові системи.

У системній картці Mythos 5.2 розробники звернули увагу на ще одну особливість: обидві моделі дедалі частіше розпізнають, коли проходять тестування. Через це складніше зрозуміти, чи поводитимуться вони так само в реальних умовах, де не знають, що їхню роботу перевіряють.

Водночас Anthropic оцінює ризик того, що моделі можуть приховано виконувати шкідливі дії, як низький.

Наразі Mythos 5.2 доступна лише перевіреним організаціям, які проводять дослідження у сферах кібербезпеки та біомедицини.