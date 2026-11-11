Google відкрила глобальний доступ до Gemini 4 Carbon: що вміє флагманський ШІ

Google офіційно відкрила глобальний доступ до найпотужнішої ШІ-моделі Gemini 4 Carbon для розробників, бізнесу, науковців і звичайних користувачів. Нейромережа демонструє рекордну продуктивність у сфері кібербезпеки, наукових дослідженнях і складних автономних завданнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google .

Код за ніч та виправлення помилок без людини

Реліз Carbon відбувся після виходу моделі Argon.

У той час як Argon залишається оптимальним вибором для щоденної аналітики та стандартного програмування, Carbon розроблено "для задач на межі ШІ-можливостей".

Розробники підкреслюють: модель використовує більше ресурсів для глибоких роздумів, тестування гіпотез і тривалого виконання доручень без втручання людини.

Завдяки оновленню нейромережа ефективно вирішує комплексні проблеми у сфері розробки ПЗ:

виконує масштабний рефакторинг та міграцію складного коду;

знаходить першопричини помилок у переплетеній системі субмодулів;

перевіряє власні дії через цикли збірки та аналізує підсумковий візуальний інтерфейс;

моделює складну фізику 3D-об'єктів і створює тривимірний контент.

Результати автономності підтверджують і самі розробники, які тестували модель до офіційного виходу.

У тесті на виправлення помилок у кодовій базі з 14 000 тестів модель досягла 94-відсоткового успішного вирішення проблем без жодних супутніх багів.

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Технологія Swarm: як один промпт запускає цілий "рій" агентів

Головною технологічною новинкою став анонс інструменту Swarm у середовищі Google Antigravity.

Функція дає змогу перетворити один текстовий запит на скоординовану групу ШІ-агентів, які працюють у режимі реального часу як єдина команда.

Carbon у цій системі бере на себе завдання із найглибшим рівнем аналізу - архітектуру, координацію та аудит -, делегуючи простіші задачі швидшим і легшим моделям у паралельних ізольованих просторах.

Під час демонстрацій "рій" агентів зміг лише за одним промптом побудувати інтерактивну 3D-виставку Ейфелевої вежі за фотографіями 1887 року, відтворити будівлю офісу Google з 206 креслень у PDF та створити повноцінну браузерну 3D-гру.

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Суттєва економія часу: пошук прогалин у безпеці за години замість тижнів

У межах спеціальної програми Fairwind модель надали фахівцям із кібербезпеки. Carbon продемонструвала найкращі показники у виявленні, експлуатації та автоматичному виправленні вразливостей.

Модель здатна аналізувати код, відстежувати ланцюжки атак та генерувати перевірені патчі.

Під час тестування автономної системи Google Project Fortify нейромережа виявила 100 відсотків помилок під час сканування коду.

Вона також на 25 відсотків підвищила ефективність виявлення прихованих логічних вразливостей у ПЗ з відкритим кодом.

Під час тестування ініціативи Wiz Scan for Good модель за 2 години знайшла вразливості нульового дня у 2 великих SaaS-провайдерів, скоротивши тижні досліджень до одного дня.

Наукові відкриття та розрахунки для фінансових гігантів

Carbon показала високі результати у фізиці, математиці та біології. Компанія Axiom Bio вже переводить свої виробничі процеси на нову модель, оскільки ШІ зміг знайти раніше невідомі механізми токсичності ліків.

Утиліта AlphaProof Code за допомогою Carbon за кілька тижнів математично довела безпеку криптографічного протоколу Signal у мові програмування Lean, на що у фахівців-людей зазвичай ідуть роки.

У фінансовому секторі нейромережа очолила бенчмарк Balyasny Asset Management, обігнавши 23 конфігурації інших моделей.

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Тотальний демпінг: як отримати доступ до Gemini 4 Carbon

Google встановила початкову ціну на рівні 2 долари за 1 мільйон вхідних токенів і 10 доларів за 1 мільйон вихідних токенів. Це більш ніж у 2 рази дешевше за найближчих зовнішніх конкурентів за вартістю виконання одного завдання і в 6 разів дешевше у мультимодальних тестах.

Нейромережа вже доступна: