Пошук Google "вбив" CEO OpenAI: як Вікіпедія спричинила помилку
Пошукова система Google висвітлила некоректну інформацію про смерть керівника OpenAI Сема Альтмана. Помилка сталася через вандалізм на сторінці CEO компанії у Вікіпедії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Business Insider.
Реакція Google
У Google заявили, що некоректний результат у пошуковій видачі з'явився не через ручні зміни з боку компанії, а внаслідок спотворення публічних джерел інформації.
Пошуковик формує свої інформаційні панелі на основі сотень вебресурсів, а Вікіпедія знаходиться серед найпопулярніших.
Історія редагувань сторінки Сема Альтмана показала сплеск аномальної активності: за один день користувачі внесли 22 зміни, хоча за весь попередній місяць їх було лише 5.
- О 9:47 за Грінвічем на сторінку додали фейк про те, що Альтмана нібито вбили.
- О 10:29 помилку виправили, проте вандали продовжили змінювати прізвище та додавати неправдиві дані.
WTF....google says sam is dead? pic.twitter.com/lciQwpjgtj— Farhan (@mhdfaran) August 12, 2026
Наразі всі некоректні правки видалено, а сторінку відновили до нормального стану.
Як захищають інформацію та що кажуть у Wikimedia?
У фонді Wikimedia Foundation, який опікується Вікіпедією, зазначають, що зловмисні правки скасовувалися волонтерами у проміжку від 1 до 43 хвилин.
Щоб зупинити дезінформацію, сторінку Альтмана перевели у режим часткового захисту.
Відтепер редагувати її можуть лише зареєстровані користувачі, чиїм акаунтам виповнилося щонайменше 4 дні та які зробили щонайменше 10 правок на сайті.
Представники Вікіпедії наголосили, що "ситуація демонструє ефективну роботу волонтерської моделі у реальному часі". Водночас компанія OpenAI від коментарів утрималася.