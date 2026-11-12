ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Google тестирует секретную ИИ-модель Hydrogen: чем она отличается от Gemini

17:19 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Google тестирует секретную ИИ-модель Hydrogen: чем она отличается от Gemini Google расширяет линейку Gemini (изображение: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Google разрабатывает новую ИИ-модель Hydrogen, которая объединит высокую скорость работы с меньшими вычислительными затратами. Компания тестирует ее среди сотрудников, готовя к расширению возможностей экосистемы Gemini 4.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Что известно о новой ИИ-модели?

Согласно внутренним сообщениям компании, инженеры описывают Hydrogen как "чрезвычайно способную, быструю и эффективную систему".

Сотрудники получили доступ к новинке через внутреннюю платформу разработки Jetski, обычно используемой перед публичным запуском подобных решений.

По словам пользователей, по своей сути новинка напоминает предыдущие модели Google из линейки Flash. Они создаются как рабочие инструменты, оптимизированные для максимальной скорости и экономичности по сравнению с мощными флагманскими моделями.

Символично, что название Hydrogen полностью соответствует этой концепции, ведь это самый легкий элемент в периодической системе.

Читайте больше: Google представила Gemini Decisions API: ИИ оценивает 1000 запросов за миллисекунды

Контекст и конкуренция на рынке топовых ИИ

Тестирование нового решения проходит на фоне обострения конкуренции на рынке высоких технологий.

На днях компания Anthropic представила новые модели линеек Fable и Mythos, ориентированные на поиск кибербезопасных уязвимостей и проектирование аппаратного обеспечения.

В то же время Google пока не комментирует официальные планы публичного релиза Hydrogen и не уточняет, будет ли эта модель бесплатной для пользователей, как предыдущие решения класса Flash.

Также неизвестно, войдет ли в платную подписку новая ИИ-модель Carbon .

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Искусственный интеллект
Новости
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone