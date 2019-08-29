Гончарук представил кандидатов в новый Кабмин (список)

Ранее Кабмин Гройсмана сложил полномочия
Новый глава правительства Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной рады 9 созыва 29 августа, передает корреспондент РБК-Украина.
Также по президентской квоте были назначены министр иностранных дел и министр обороны.
Напомним, 28 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства.
Как писало РБК-Украина, нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, который был представителем президента Владимира Зеленского в ВР 8 созыва, сообщил, что формирование нового Кабинета министров Украины может состояться уже в четверг, 29 августа.
Подчеркнем, несколько собеседников во фракции партии "Слуга народа" рассказали нашему агентству, что на первом заседании парламента девятого созыва голосование за министров может затянуться до ночи или до утра.
Ранее источники РБК-Украина сообщили, что во фракции "Слуга народа" часть депутатов против того, чтобы Арсен Аваков оставался в правительстве на должности главы Министерства внутренних дел. По словам одного из собеседников во фракции, вопрос будущего Авакова на данный момент является одной из главных проблем при согласовании кандидатур в новое правительство.