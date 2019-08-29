Гончарук представил кандидатов в новый Кабмин (список)

Новый глава правительства Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной рады 9 созыва 29 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

Новый Кабмин будет выглядеть следующим образом:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

- вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;

- вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации; Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

- министр финансов Украины; Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

- министр энергетики и защиты окружающей среды Украины; Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

- министр инфраструктуры Украины; Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;

- министр развития общин и территорий Украины; Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

- министр образования и науки Украины; Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

- министр здравоохранения Украины; Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

- министр культуры, молодежи и спорта Украины; Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

- министр социальной политики Украины; Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

- министр внутренних дел Украины; Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины; Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;

- министр Кабинета министров Украины; Денис Малюська - министр юстиции Украины.

Также по президентской квоте были назначены министр иностранных дел и министр обороны.

Вадим Пристайко - министр иностранных дел;

- министр иностранных дел; Андрей Загороднюк - министр обороны.

Напомним, 28 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства.

Как писало РБК-Украина, нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, который был представителем президента Владимира Зеленского в ВР 8 созыва, сообщил, что формирование нового Кабинета министров Украины может состояться уже в четверг, 29 августа.

Подчеркнем, несколько собеседников во фракции партии "Слуга народа" рассказали нашему агентству, что на первом заседании парламента девятого созыва голосование за министров может затянуться до ночи или до утра.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что во фракции "Слуга народа" часть депутатов против того, чтобы Арсен Аваков оставался в правительстве на должности главы Министерства внутренних дел. По словам одного из собеседников во фракции, вопрос будущего Авакова на данный момент является одной из главных проблем при согласовании кандидатур в новое правительство.