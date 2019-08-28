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Стефанчук сообщил, когда будет сформирован Кабмин

Новости » Политика    28.08.2019 - 15:21
Стефанчук сообщил, когда будет сформирован Кабмин
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

По мнению нардепа правительство может быть сформировано 29 августа

Народный депутат нового созыва от "Слуги народа" Руслан Стефанчук сообщил, что формирование Кабинета министров Украины может произойти в четверг, 29 августа. Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующее заявление Стефанчук сделал отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать создание нового правительства.

"Я искренне надеюсь, что это будет 29-го числа", - сообщил нардеп.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада 29 августа может назначить нового премьера и по президентской квоте министров обороны и иностранных дел. Также, в случае назначения в правительство, несколько новоизбранных депутатов от "Слуги народа" должны будут написать заявления о сложении депутатских полномочий, на что потребуется некоторое время.

Также сообщалось, что президентская партия "Слуга народа" подаст 465 инициатив, относительно изменений в Конституции Украины. При этом по сообщению Стефанчука Стефанчук, не все из этих 465 предложений по уровню готовности приближаются к идеалу, а также решается вопрос, какие из этих предложений будут определены президентом как приоритетные.

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