Гончарук представив кандидатів у новий Кабмін (список)

Новий глава уряду Олексій Гончарук представив склад свого Кабінету міністрів у ході засідання Верховної ради 9 скликання 29 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.

Новий Кабмін буде виглядати наступним чином:

Дмитро Кулеба - віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

- віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції; Михайло Федоров - віце-прем'єр-міністр України - міністра цифровий трансформації;

- віце-прем'єр-міністр України - міністра цифровий трансформації; Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

- міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Оксана Маркарова - міністр фінансів України;

- міністр фінансів України; Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

- міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України; Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;

- міністр інфраструктури України; Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;

- міністр розвитку громад і територій України; Анна Новосад - міністр освіти і науки України;

- міністр освіти і науки України; Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;

- міністр охорони здоров'я України; Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;

- міністр культури, молоді та спорту України; Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;

- міністр соціальної політики України; Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;

- міністр внутрішніх справ України; Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

- міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України; Дмитро Дубілет - міністр Кабінету міністрів України;

- міністр Кабінету міністрів України; Денис Малюська - міністр юстиці України.

Також за президентською квотою були призначені міністр закордонних справ і міністр оборони

Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;

- міністр закордонних справ; Андрій Загороднюк - міністр оборони.

Нагадаємо, 28 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман записав відеозвернення, у якому оголосив про відхід з поста глави уряду.

Як писало РБК-Україна, нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук, який був представником президента Володимира Зеленського у ВР 8 скликання, повідомив, що формування нового Кабінету міністрів України може відбутися вже в четвер, 29 серпня.

Підкреслимо, кілька співрозмовників у фракції партії "Слуга народу" розповіли нашому агентству, що на першому засіданні парламенту дев'ятого скликання голосування за міністрів може затягнутися до ночі або до ранку.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що у фракції "Слуга народу" частина депутатів проти того, щоб Арсен Аваков залишався в уряді на посаді глави Міністерства внутрішніх справ. За словами одного зі співрозмовників у фракції, питання майбутнього Авакова на даний момент є однією з головних проблем при узгодженні кандидатур до нового уряду.