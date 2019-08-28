Гройсман в видеообращении объявил об уходе с поста премьера

Гройсман уже завтра сложит полномочия премьера
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.
Гройсман отметил, что в ближайшее время будет назначен новый премьер.
"Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи", - подчеркнул он.
Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави
Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий Прем’єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто - приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху. Бо саме від успіху його роботи і роботи нового Уряду залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця. Особисто для мене - це завжди було пріоритетом номер один. З чистою совістю можу сказати, що новий Уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається. Усе, що зроблено на сьогодні - це результат роботи і зусиль багатьох-багатьох людей, кожного з вас. І я вдячний усім за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру. Звісно, не можу не сказати про те, що і надалі лишатиметься однією з найголовніших справ мого професійного життя. Це децентралізація. Саме ця реформа вже дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни. Але в майбутньому важливо не зупинятись, не забувати про людей, які живуть у своїх селищах і містах. Які хочуть мати достатні повноваження і фінансові ресурси. Ми маємо і в подальшому це забезпечувати. Попереду в кожного з нас дуже багато роботи. Будуть нові виклики, нові випробування. Але я вірю, як і вірив усі ці роки: немає таких випробувань, яких би ми з вами не здолали. Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал. Від щирого серця хочу подякувати кожному з вас!Опубліковано Volodymyr Groysman Середа, 28 серпня 2019 р.
Он также добавил, что продолжит заниматься вопросами децентрализации.
Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук сообщил, что формирование нового Кабинета министров Украины может состояться уже в четверг, 29 августа.
РБК-Украина писало, что Верховная рада 29 августа может назначить нового премьера, а также министров обороны и иностранных дел по президентской квоте. Кроме того, в случае назначения в правительство, несколько новоизбранных депутатов от "Слуги народа" должны будут сложить полномочия, на что потребуется некоторое время.