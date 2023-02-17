Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023

Головне про Мюнхенську конференцію

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) – це платформа для обговорення проблем міжнародної безпеки та зовнішньої політики.

У 2023 році конференція пройде 17-19 лютого в готелі Bayerischer Hof у Мюнхені.

Девіз 59-ї MSC – "Re:vision". Під такою ж назвою опубліковано Мюнхенський звіт із безпеки – головний дискусійний документ.

Ключовою темою форуму є загроза світовій безпеці на тлі російської агресії в Україні.

У заходах конференції візьмуть участь понад 150 високопосадовців. Загалом очікується близько 700 учасників.

Президент Володимир Зеленський може звернутися до учасників онлайн.

Делегацію від України в Мюнхені очолить глава МЗС Дмитро Кулеба.

Очільником MSC 2023 став Крістоф Гойсген. Він змінив Вольфганга Ішінгера, який керував конференцією з 2009 року.

Теми MSC 2023

Мюнхенську конференцію буде присвячено розв'язаній РФ війні та її глобальним наслідкам, оскільки повномасштабне російське вторгнення в Україну стало загрозою світовій безпеці.

"Під час конференції ми обговорюватимемо тему України, але принципово ми ставитимемо питання: як ми можемо гарантувати надалі повагу до світового порядку, заснованого на правилах, Хартії ООН, Конвенції прав людини. Чи надалі пануватиме закон сильного або ж сила закону" , – заявив глава конференції Крістоф Гойсген.

На сайті MSC зазначається, що форум у 2023 році надасть можливість оцінити згуртованість альянсу та політичну відданість міжнародному порядку.

Окрім війни проти України, учасники MSC обговорять ядерний конфлікт з Іраном, ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, напруженість у відносинах Заходу та Китаю, конфлікт на Близькому Сході.

Крім того, будуть порушені такі аспекти, як зміна клімату, голод та бідність у світі. Тому у конференції візьме участь низка представників Глобального Півдня.

Очікування України

Українська делегація в Мюнхені просуватиме кілька важливих тем, зокрема постачання необхідних озброєнь для боротьби з російськими окупантами.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ключовою темою буде постачання далекобійних ракет та розблокування передачі бойових літаків для ЗСУ.

Також, за словами Кулеби, на MSC 2023 буде порушено питання про членство України в НАТО і пройдуть дискусії про майбутнє Росії.

Зазначимо, раніше голова Мюнхенської конференції Крістоф Гойсген висловився проти будь-яких "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні, у т.ч. у питанні авіації.

"Я вважаю, що постачання винищувачів є достатнім для кращого захисту України від атак Росії", – наголосив Гойсген. Він зазначив, що іноземним силам дозволено постачати Україні зброю, зокрема основні бойові танки та винищувачі відповідно до міжнародного права.

Також питання підтримки України порушить на полях MSC віце-президентка США Камала Харріс.

Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити засоби для досягнення програшу Росії у війні та майбутні механізми підтримки миру в Європі.

Хто бере участь у MSC 2023

Конференція у Мюнхені збере понад сотню високопоставлених учасників з усього світу. Серед них 45 лідерів держав та урядів, 83 міністри закордонних справ, глави військових відомств, представники НАТО, ООН, Євросоюзу.

На MSC будуть присутні канцлер Німеччини Олаф Шольц, президенти Франції Еммануель Макрон та Польщі Анджей Дуда, британський прем'єр Ріші Сунак, лідери скандинавських країн, глава МЗС Китаю Ван І, генсек НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Делегація від США буде найчисленнішою за всю історію конференції. У її складі: віце-президент Камала Харріс, голова Пентагону Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен та представники Конгресу.

Росію не запросили

На Мюнхенському безпековому форумі цього року не буде офіційних осіб із РФ. Організатори пояснили рішення не запрошувати представників російського уряду тим, що трибуна форуму не є місцем поширення пропаганди.

"Висловлювання, які ми щодня чуємо з Кремля, не дозволяють зробити висновок, що Росія хоч би на йоту відступила від того, що Путін проголосив метою війни, а саме руйнування України", – заявив очільник конференції Крістоф Гойсген.

Замість державних чиновників РФ було запрошено представників опозиції: ексчемпіона світу з шахів Гарі Каспарова, олігарха Михайла Ходорковського та ін.

Нагадаємо, в 2022 році російський лідер Володимир Путін не прийняв запрошення на Мюнхенську конференцію. Вона пройшла 18-20 лютого – за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас президент Володимир Зеленський відвідав торішню конференцію та виступив із промовою, в якій закликав Захід надати Україні сучасне західне озброєння та запровадити санкції проти РФ.