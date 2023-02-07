Обговорить допомогу Україні. Стало відомо, хто очолить делегацію США на конференції у Мюнхені

Віцепрезидент США Камала Харріс візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться з 17 по 19 лютого в столиці Баварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Прессекретар Харріс наголосила, що віцепрезидент розраховує своєю участю у форумі продемонструвати "єдність і рішучість трансатлантичної спільноти, глобальне лідерство США, а також міцну відданість підтримці України" напередодні річниці початку російської спеціальної військової операції.

Повідомляється, що, крім виступу на самій конференції, Харріс проведе також низку зустрічей із представниками іноземних держав, під час яких обговорюватимуться ситуація навколо України та "інші регіональні та глобальні питання".

40 глав держав та урядів, 90 міністрів, а також кілька керівників міжнародних організацій вже підтвердили свою участь у Мюнхенській безпековій конференції.

За його інформацією, серед учасників заходу - президент Франції Емманюель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як наголошували організатори, залишалося відкритим питання про присутність канцлера ФРН Олафа Шольца та віцепрезидента США Камали Харріс. Як очікується, від України у Мюнхені буде міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Рєзніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген підтримав передачу винищувачів Україні.

Також ми писали, що, за словами Хойсгена, Росію не хочуть запрошувати на Мюнхенську безпекову конференцію, щоб не робити її місцем для пропаганди.

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