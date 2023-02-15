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Макрон на Мюнхенській конференції обговорить засоби для досягнення програшу Росії у війні

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Париж, Середа 15 лютого 2023 16:21
Макрон на Мюнхенській конференції обговорить засоби для досягнення програшу Росії у війні Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. Там він має намір обговорити кошти для досягнення програшу Росії у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Французький лідер також має намір обговорити майбутні механізми підтримки миру у Європі.

Крім того, Макрон докладно розповість про дії Франції щодо підтримки України за останній рік, коли він виступатиме на щорічній зустрічі у столиці Баварії.

"Крім засобів забезпечення поразки Росії, Макрон обговорить, як знайти вихід із цієї кризи і які майбутні механізми будуть необхідні, щоб гарантувати стабільність у Європі та не допустити повторення такого конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген висловився проти будь-яких "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні.

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Війна Росії проти України Еммануель Макрон Російська Федерація
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