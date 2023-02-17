Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023

Главное о Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) – платформа для обсуждения проблем международной безопасности и внешней политики.

В 2023 году конференция пройдет 17-19 февраля в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене.

Девиз 59-й MSC – "Re:vision". Под таким же названием опубликован Мюнхенский отчет по безопасности – главный дискуссионный документ.

Ключевой темой форума является угроза мировой безопасности на фоне российской агрессии в Украине.

В мероприятиях конференции примут участие более 150 высокопоставленных политиков. Всего ожидается около 700 участников.

Президент Владимир Зеленский может обратиться к участникам онлайн.

Делегацию от Украины в Мюнхене возглавит глава МИД Дмитрий Кулеба.

Председателем MSC 2023 стал Кристоф Хойсген. Он сменил Вольфганга Ишингера, который руководил конференцией с 2009 года.

Темы MSC 2023

Мюнхенская конференция будет посвящена развязанной РФ войне и ее глобальным последствиям, поскольку полномасштабное российское вторжение в Украину стало угрозой мировой безопасности.

"Во время конференции мы будем обсуждать тему Украины, но принципиально мы будем задавать вопросы: как мы можем гарантировать в дальнейшем уважение к мировому порядку, основанному на правилах, Хартии ООН, Конвенции прав человека. Будет ли в дальнейшем властвовать закон сильного или сила закона”, – заявил глава конференции Кристоф Хойсген.

На сайте MSC отмечается, что форум в 2023 году предоставит возможность оценить сплоченность альянса и политическую приверженность международному порядку.

Помимо войны против Украины, участники MSC обсудят ядерный конфликт с Ираном, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, напряженность в отношениях Запада и Китая, конфликт на Ближнем Востоке.

Кроме того, будут затронуты такие аспекты, как изменение климата, голод и нищета в мире. Поэтому в конференции примет участие ряд представителей Глобального Юга.

Ожидания Украины

Украинская делегация в Мюнхене будет продвигать несколько важных тем, включая поставки необходимых вооружений для борьбы с российскими оккупантами.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ключевой темой будет поставка дальнобойных ракет и разблокирование передачи боевых самолетов для ВСУ.

Также по словам Кулебы, на MSC 2023 будет поднят вопрос о членстве Украины в НАТО и пройдут дискуссии о будущем России.

Отметим, ранее глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген высказался против любых "красных линий" в оказании военной помощи Украине, в т.ч. в вопросе авиации.

"Я считаю, что поставок истребителей достаточно для лучшей защиты Украины от атак России", – подчеркнул Хойсген. Он отметил, что иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности основные боевые танки и истребители в соответствии с международным правом.

Также вопрос поддержки Украины поднимет на полях MSC вице-президент США Камала Харрис.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить средства для достижения проигрыша России в войне и будущие механизмы поддержания мира в Европе.

Кто участвует в MSC 2023

Конференция в Мюнхене соберет более сотни высокопоставленных со всего мира. Среди них 45 лидеров государств и правительств, 83 министра иностранных дел, главы военных ведомств, представители НАТО, ООН, Евросоюза.

На MSC будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Франции Эммануэль Макрон и Польши Анджей Дуда, британский премьер Риши Сунак, лидеры скандинавских стран, глава МИД Китая Ван И, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Делегация от США будет самой многочисленной за всю историю конференции. В ее составе: вице-президент Камала Харрис, глава Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и представители Конгресса.

Россию не пригласили

На Мюнхенском форуме по безопасности в этом году не будет официальных лиц из РФ. Организаторы объяснили решение не приглашать представителей российского правительства тем, что трибуна форума не является местом для распространения пропаганды.

"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют сделать вывод, что Россия хотя бы на йоту отступила от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушение Украины", – заявил председатель конференции Кристоф Хойсген.

Вместо государственных чиновников РФ были приглашены представители оппозиции: экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, олигарх Михаил Ходорковский и др.

Напомним, в 2022 году российский лидер Владимир Путин не принял приглашение на Мюнхенскую конференцию. Она прохоила 18-20 февраля – за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

При этом президент Владимир Зеленский посетил прошлогоднюю конференцию и выступил с речью, в которой призвал Запад предоставить Украине современное западное вооружение и ввести санкции против РФ.