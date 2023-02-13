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Блінкен може зустрітись з головою МЗС Китаю на Мюнхенській конференції, - Bloomberg

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Понеділок 13 лютого 2023 22:05
Блінкен може зустрітись з головою МЗС Китаю на Мюнхенській конференції, - Bloomberg Фото: держсекретар США Етоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Держсекретар США Ентоні Блінкен розглядає можливість зустрічі із главою МЗС Китаю Ван І.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Можливо, це відбудеться цього тижня на Мюнхенській безпековій конференції.

Bloomberg зазначає, що зустріч може відбутись за умови згоди обох сторін.

Високопосадовець адміністрації, якого запитали про можливість зустрічі Блінкена і глави МЗС Китаю, сказав, що США постійно оцінюють свої варіанти дипломатії, але їм нема чого оголосити.

Рада національної безпеки та Держдепартамент США відмовилися від коментарів Bloomberg, як і посольство Китаю.

Нагадаємо, що головний китайський дипломат Ван І збирається відвідати декілька європейських країн та Росію. Візит відбудеться цього місяця.

Нещодавно Блінкен переніс свій візит до Китаю. Причиною цього є інцидент із китайською повітряною кулею, яку виявили в американському повітряному просторі.

У МЗС Китаю відповіли на рішення держсекретаря США Ентоні Блінкена відкласти свій візит до Пекіна після скандалу з китайськими кулями-шпигунами. Там назвали такий крок "суто внутрішньою справою американської сторони."

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