Блінкен може зустрітись з головою МЗС Китаю на Мюнхенській конференції, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Можливо, це відбудеться цього тижня на Мюнхенській безпековій конференції.

Bloomberg зазначає, що зустріч може відбутись за умови згоди обох сторін.

Високопосадовець адміністрації, якого запитали про можливість зустрічі Блінкена і глави МЗС Китаю, сказав, що США постійно оцінюють свої варіанти дипломатії, але їм нема чого оголосити.

Рада національної безпеки та Держдепартамент США відмовилися від коментарів Bloomberg, як і посольство Китаю.