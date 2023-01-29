Глава Мюнхенської конференції з безпеки виступив за надання літаків Україні

Очільник Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген виступив за передачу винищувачів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Я вважаю, що постачання винищувачів є достатнім для кращого захисту України від атак Росії", - підкреслив Хойсген. Він наголосив, що іноземним силам дозволено постачати Україні зброю, зокрема основні бойові танки та винищувачі відповідно до міжнародного права. При цьому, за словами Хойсгена, можуть бути використані американські винищувачі F16 або винищувачі радянської конструкції зі старих складів Німецької демократичної республіки.