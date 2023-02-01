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Не місце для пропаганди. Росію не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

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Середа 01 лютого 2023 13:54
Не місце для пропаганди. Росію не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки Фото: Крістоф Хойсген, голова Мюнхенської конференції з безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Організатори Мюнхенської конференції з безпеки не бажають запрошувати представників влади Росії, оскільки трибуна форуму не є місцем для поширення пропаганди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

"Висловлювання, які ми щодня чуємо з Кремля, не дають змоги зробити висновок, що Росія хоча б на йоту відступить від того, що Путін проголосив метою війни, а саме, руйнування України", - заявив голова конференції Крістоф Хойсген.

Замість представників уряду Росії, були запрошені представники громадянського суспільства та опозиції:

  • колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров;
  • опальний олігарх Михайло Ходорковський.

Як відзначив Хойсген, Путін прагне відтворити Радянський Союз й у разі успіху на війні з Україною, він зрештою вторгнеться до країн Балтії.

"Оскільки ці країни є членами НАТО, це безпосередньо торкнеться Німеччини, будуть задіяні союзницькі зобов'язання. Цьому потрібно запобігти, тому Україні потрібно надавати допомогу", - зазначив Хойсген.

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