Не місце для пропаганди. Росію не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки
Організатори Мюнхенської конференції з безпеки не бажають запрошувати представників влади Росії, оскільки трибуна форуму не є місцем для поширення пропаганди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.
"Висловлювання, які ми щодня чуємо з Кремля, не дають змоги зробити висновок, що Росія хоча б на йоту відступить від того, що Путін проголосив метою війни, а саме, руйнування України", - заявив голова конференції Крістоф Хойсген.
Замість представників уряду Росії, були запрошені представники громадянського суспільства та опозиції:
- колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров;
- опальний олігарх Михайло Ходорковський.
Як відзначив Хойсген, Путін прагне відтворити Радянський Союз й у разі успіху на війні з Україною, він зрештою вторгнеться до країн Балтії.
"Оскільки ці країни є членами НАТО, це безпосередньо торкнеться Німеччини, будуть задіяні союзницькі зобов'язання. Цьому потрібно запобігти, тому Україні потрібно надавати допомогу", - зазначив Хойсген.
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