ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина хочет мира, а Россия не хочет нападать - кто-то из нас врет, - Зеленский

Новина українською →
Мюнхен, Суббота 19 февраля 2022 16:56
Украина хочет мира, а Россия не хочет нападать - кто-то из нас врет, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление на фоне обострения ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что Украина хочет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время Мюнхенской конференции.

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет наступать. Кто-то из нас врет. Это еще не аксиома, но не гипотеза", - сказал он.

Напомним, президент Украины также обратился к Европе. Он заявил о боевых действиях в стране и о том, что грады летели в Мариуполь, а не в европейские города.

Добавим, обострение на Донбассе длится третий день. Подробнее о том, что происходит на востоке Украины сегодня - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вторжение России в Украину
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти