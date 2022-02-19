Украина хочет мира, а Россия не хочет нападать - кто-то из нас врет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление на фоне обострения ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что Украина хочет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время Мюнхенской конференции.

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет наступать. Кто-то из нас врет. Это еще не аксиома, но не гипотеза", - сказал он.

Напомним, президент Украины также обратился к Европе. Он заявил о боевых действиях в стране и о том, что грады летели в Мариуполь, а не в европейские города.

Добавим, обострение на Донбассе длится третий день. Подробнее о том, что происходит на востоке Украины сегодня - в материале РБК-Украина.