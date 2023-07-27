Голова Африканського Союзу закликав до "мирного співіснування" України та РФ

Голова Африканського Союзу заявив, що "мир" між сторонами нібито врятує життя тих, хто залежить від поставок продовольства з цих двох країн.

При цьому він не зауважив, яким саме має бути "мир" між країнами у той час, як Росія окупує частину територій України.

Вихід РФ з "зернової угоди"

17 липня Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. Після цього окупанти почали активно обстрілювати Одесу та область, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Саміт Росія-Африка

27-28 липня проходить саміт Росія-Африка. При цьому на ньому представлені лише 17 країн із 55 країн, адже інші не надіслали своїх лідерів на саміт.

На заході російський диктатор Володимир Путін вирішив підкупити Африку, пообіцявши деяким країнам відправити безкоштовно зерно.

Стосунки України та Африки

Зазначимо, що здебільшого країни Африки не зайняли певну позицію щодо війни Росії проти України.

16 червня президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським.

Також лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, який складається з 10 пунктів, який включає заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей та гуманітарну підтримку.

Після України лідери африканських країн поїхали до Росії, де зустрілися з Путіним.

Після візитів президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що "мирні" пропозиції делегації нібито будуть розглянуті обома сторонами.

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