Путін вирішив підкупити Африку, обіцяє безкоштовне зерно

Російський диктатор Володимир Путін підкуповує Африку після виходу з "зернової угоди". Він пообіцяв деяким країнам відправити безкоштовно зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Відповідну заяву диктатор зробив на економічному форму "Росія-Африка". Путін оголосив, що Росія хоче "замінити українське зерно як на безоплатній, так і на комерційній основі".

"Щоб бути конкретним, додам, ми будемо готові вже найближчими місяцями, найближчими три-чотири місяцями, безоплатно надати Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР, Еритреї по 25-50 тисяч тонн зерна. Забезпечимо і безкоштовну доставку цієї продукції споживачеві", - сказав диктатор.

При цьому Путін не утримався від критики у бік України та звинуватив Захід у "створенні перепон для постачання зерна". Він заявив, що нібито у рамках "зернової угоди" більшість зерна пішла у країни з високим доходом.

Крім того, Путін поскаржився, що умови Росії щодо "зернової угоди" не були виконані.

"Жодна з умов угоди щодо виведення з-під санкцій російського експорту зерна та добрив на світові ринки виконана не була... Перешкоди чинилися і для безоплатної передачі нами мінеральних добрив нужденним країнам", - стверджує диктатор.

Вихід РФ з "зернової угоди"

Як повідомлялося, Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу та область, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Росія своєю чергою пригрозила, що буде атакувати кораблі, які йтимуть до українських портів. Україна відповіла на погрози аналогічною заявою.

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