Атака на порт та аеродром: що відомо про нічні обстріли України

Росія вночі 27 липня вчергове атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Під прицілом ворога був порт та аеродром.

Детальніше про наслідки нічних ударів по Україні - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Цієї ночі повітряну тривогу оголосили у південних, східних центральних та частині північних областей.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів ракетами на півдні України. У центральних областях була загроза атак безпілотниками.

Робота ППО

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що РФ цієї ночі випустила по Україні дві ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Пуски здійснювалися з підводного човна. На жаль, сили протиповітряної оборони не змогли збити російські ракети, вони влучили в порт в Одеській області.

Також окупанти випустили 8 дронів-камікадзе іранського виробництва з південно-східного напрямку. Захисники "приземлили" всі безпілотники. ППО спрацювала у Хмельницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Одеська область

Вночі дві російські крилаті ракети вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. Військові та місцева влада повідомили, що пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів, а також будівля охорони та автомобілі.

Через атаку окупантів загинув 43-річний охоронець. Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Фото: росіяни атакували порт в Одеській області (t.me/pgo_gov_ua)

Хмельницька область

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що вночі окупанти намагалися атакувати аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області.

"Знову ж таки не дає окупантам спокою аеродром Старокостянтинів. Ну не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ну ви бачите яка "бавовна" гарна відбувається на окупованих територіях. Тому сьогодні і є під прицілом цей аеродром", - сказав Ігнат.

На щастя, всі ворожі дрони збили, тому росіяни не досягли своїх цілей.

Не перша атака

Нагадаємо, вчора ввечері в Україні була оголошена повітряна тривога, а у низці областей пролунали вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО.

Пізніше стало відомо, що росіяни випустили 36 ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.Також окупанти підняли у небо винищувачі МіГ-31К та випустили ще чотири ракети Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області. Окупанти цілилися в аеродром у Старокостянтинові.

Наші захисники знищили 33 крилаті ракети Х-101/Х-555 та "Кинджали". Раніше ці ракети збивали лише у районі Києва.

Варто зазначити, що раніше українська ППО не могла збивати аеробалістичні ракети "Кинджал". Проте завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot тепер це стало можливим.

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