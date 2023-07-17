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Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову угоду" у тристоронньому форматі

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Київ, Понеділок 17 липня 2023 23:03
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову угоду" у тристоронньому форматі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський направив Туреччині та ООН листи з пропозицією продовжити "зернову угоду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами президента, "зернова угода" має продовжити працювати далі, навіть незважаючи на вихід Росії. Угода України з Туреччиною та ООН щодо експорту продовольства залишається чинною і єдине, що зараз необхідно, це її акуратне виконання та рішучий тиск на РФ.

"Я надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі - так, як це найнадійніше. Україна, ООН та Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що продовження українського експорту необхідне для всіх у світі. І кожна держава, яка це підтримає, стане "рятівником життя".

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, Росія останні кілька місяців відмовлялася повною мірою виконувати "зернову угоду". Зокрема, вона блокувала проведення інспекцій судів, а також заборонила вивіз зерна з порту "Південний".

Вже сьогодні, 17 липня, коли термін дії домовленостей минув, у Москві заявили, що не продовжуватимуть "зернову угоду". Причиною нібито є те, що умови Кремля "не виконують".

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Володимир Зеленський ООН зерновий коридор Турция
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