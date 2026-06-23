Ягода дорожчає, а зелень "падає". Як змінились ціни на овочі та фрукти в Україні

Головне: Загальний тренд : оптові ціни на плодоовочеву продукцію в Україні у період з 12 по 19 червня змінились різноспрямовано, у фруктово-ягідному сегменті - переважало зростання.

: оптові ціни на плодоовочеву продукцію в Україні у період з 12 по 19 червня змінились різноспрямовано, у фруктово-ягідному сегменті - переважало зростання. Що подешевшало : відчутне зниження вартості зафіксували на молоду картоплю, помідори, солодкий перець, кабачки, деяку зелень, вишні та малину.

: відчутне зниження вартості зафіксували на молоду картоплю, помідори, солодкий перець, кабачки, деяку зелень, вишні та малину. Що подорожчало : найбільше зросли в ціні черешня, полуниця, лохина, персики, а також окремі види капусти та цибуля ріпчаста.

: найбільше зросли в ціні черешня, полуниця, лохина, персики, а також окремі види капусти та цибуля ріпчаста. Лідери попиту: найбільший інтерес серед оптових покупців викликали садова суниця (полуниця), черешня, часник та цукрова кукурудза.

Як змінилися ціни на овочі

Ціни на овочі в Україні (оптом) у період з 12 по 19 червня, за інформацією спеціалістів, змінилися "різноспрямовано".

Так, відчутно подешевшали впродовж тижня:

молода картопля - з 35-65 гривень до 18-65 гривень за кілограм;

помідор червоний - з 70-100 гривень до 65-85 гривень за кілограм;

солодкий перець - зі 125-170 гривень до 100-120 гривень за кілограм;

кабачок - з 33-37 гривень до 25-35 гривень за кілограм.

Тим часом стара картопля (торішня), навпаки, піднялась у ціні - з 13-16 гривень до 14-17 гривень за кілограм.

Крім того, зросла вартість:

капусти білокачанної молодої - з 15-18 гривень до 27-30 гривень за кілограм;

ріпчастої цибулі - з 13-15 гривень до 16-18 гривень за кілограм;

огірків - з 25-40 гривень до 35-50 гривень за кілограм;

капусти пекінської - з 30-37 гривень до 40-45 гривень за кілограм;

капусти цвітної - з 50-55 гривень до 70-80 гривень за кілограм;

баклажанів - зі 100-190 гривень до 120-130 гривень за кілограм;

зеленого гороха - з 50-70 гривень до 70-100 гривень за кілограм.

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Майже не змінились у ціні:

буряк - 9-10 гривень раніше, 8-10 гривень за кілограм станом на 19 червня;

молодий буряк - 30-40 гривень раніше, 30-35 гривень за кілограм.станом на 19 червня;

морква - 27-30 гривень раніше, 28-30 гривень за кілограм станом на 19 червня;

спаржа - 250-350 гривень раніше, 250-320 гривень за кілограм станом на 19 червня.

А ось вартість часника залишилася на рівні 70-110 гривень за кілограм.

"Новою" позицією такого рейтингу для аналітиків на українському ринку (станом на 19 червня) стала молода морква з ціною 60-70 гривень за кілограм.

Як змінились ціни на овочі (інфографіка: east-fruit.com)

Як змінилися ціни на зелень

Сегмент зелені у період з 12 по 19 червня відзначився зниженням цін на:

зелену цибулю - зі 195-210 гривень до 160-180 гривень за кілограм;

петрушку - зі 145-155 гривень до 110-125 гривень за кілограм.

кріп - зі 145-155 гривень до 110-125 гривень за кілограм.

Не змінилась вартість салату - 70-80 гривень за кілограм.

А ось рукала стала дорожча - не 195-205 гривень, а 240-255 гривень за кілограм.

Як змінились ціни на зелень (інфографіка: east-fruit.com)

Як змінилися ціни на фрукти та ягоди

У фруктово-ягідному сегменті, за даними аналітиків, у період з 12 по 19 червня переважало зростання цін.

Дорожче, ніж попереднього тижня, почали продаватись:

груша - не 45-80 гривень, а 65-90 гривень за кілограм;

садова суниця (полуниця) - не 70-120 гривень, а 90-180 гривень за кілограм;

черешня - не 70-110 гривень, а 130-190 гривень за кілограм;

абрикос - не 100-160 гривень, а 110-160 гривень за кілограм;

персик - не 65-110 гривень, а 100-170 гривень за кілограм;

лохина - не 500-700 гривень, а 650-750 гривень за кілограм;

жимолость - не 190-210 гривень, а 200-350 гривень за кілограм.

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При цьому дешевшати почали:

банан - із 63-68 гривень до 58-68 гривень за кілограм;

вишня - зі 110-120 гривень до 60-150 гривень за кілограм;

малина - із 600-1000 гривень до 250-750 гривень за кілограм.

Стабільна ціна (без змін) залишилась для:

яблука - 28-55 гривень за кілограм;

апельсина - 70-85 гривень за кілограм;

лимона - 140-150 гривень за кілограм.

"Нові" позиції в рейтингу:

чорниця - за ціною 290-320 гривень за кілограм;

слива - за ціною 140-170 гривень за кілограм.

Як змінились ціни на фрути та ягоди (інфографіка: east-fruit.com)

"Найбільшим попитом серед учасників на минулому тижні користувалися садова суниця та черешня", - констатували фахівці EastFruit.

Крім того, підвищений інтерес підприємці виявляли до закупівель часнику та цукрової кукурудзи.