Ягода дорожчає, а зелень "падає". Як змінились ціни на овочі та фрукти в Україні

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Загальний тренд: оптові ціни на плодоовочеву продукцію в Україні у період з 12 по 19 червня змінились різноспрямовано, у фруктово-ягідному сегменті - переважало зростання.
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Що подешевшало: відчутне зниження вартості зафіксували на молоду картоплю, помідори, солодкий перець, кабачки, деяку зелень, вишні та малину.
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Що подорожчало: найбільше зросли в ціні черешня, полуниця, лохина, персики, а також окремі види капусти та цибуля ріпчаста.
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Лідери попиту: найбільший інтерес серед оптових покупців викликали садова суниця (полуниця), черешня, часник та цукрова кукурудза.
Як змінилися ціни на овочі
Ціни на овочі в Україні (оптом) у період з 12 по 19 червня, за інформацією спеціалістів, змінилися "різноспрямовано".
Так, відчутно подешевшали впродовж тижня:
- молода картопля - з 35-65 гривень до 18-65 гривень за кілограм;
- помідор червоний - з 70-100 гривень до 65-85 гривень за кілограм;
- солодкий перець - зі 125-170 гривень до 100-120 гривень за кілограм;
- кабачок - з 33-37 гривень до 25-35 гривень за кілограм.
Тим часом стара картопля (торішня), навпаки, піднялась у ціні - з 13-16 гривень до 14-17 гривень за кілограм.
Крім того, зросла вартість:
- капусти білокачанної молодої - з 15-18 гривень до 27-30 гривень за кілограм;
- ріпчастої цибулі - з 13-15 гривень до 16-18 гривень за кілограм;
- огірків - з 25-40 гривень до 35-50 гривень за кілограм;
- капусти пекінської - з 30-37 гривень до 40-45 гривень за кілограм;
- капусти цвітної - з 50-55 гривень до 70-80 гривень за кілограм;
- баклажанів - зі 100-190 гривень до 120-130 гривень за кілограм;
- зеленого гороха - з 50-70 гривень до 70-100 гривень за кілограм.
Майже не змінились у ціні:
- буряк - 9-10 гривень раніше, 8-10 гривень за кілограм станом на 19 червня;
- молодий буряк - 30-40 гривень раніше, 30-35 гривень за кілограм.станом на 19 червня;
- морква - 27-30 гривень раніше, 28-30 гривень за кілограм станом на 19 червня;
- спаржа - 250-350 гривень раніше, 250-320 гривень за кілограм станом на 19 червня.
А ось вартість часника залишилася на рівні 70-110 гривень за кілограм.
"Новою" позицією такого рейтингу для аналітиків на українському ринку (станом на 19 червня) стала молода морква з ціною 60-70 гривень за кілограм.
Як змінились ціни на овочі (інфографіка: east-fruit.com)
Як змінилися ціни на зелень
Сегмент зелені у період з 12 по 19 червня відзначився зниженням цін на:
- зелену цибулю - зі 195-210 гривень до 160-180 гривень за кілограм;
- петрушку - зі 145-155 гривень до 110-125 гривень за кілограм.
- кріп - зі 145-155 гривень до 110-125 гривень за кілограм.
Не змінилась вартість салату - 70-80 гривень за кілограм.
А ось рукала стала дорожча - не 195-205 гривень, а 240-255 гривень за кілограм.
Як змінились ціни на зелень (інфографіка: east-fruit.com)
Як змінилися ціни на фрукти та ягоди
У фруктово-ягідному сегменті, за даними аналітиків, у період з 12 по 19 червня переважало зростання цін.
Дорожче, ніж попереднього тижня, почали продаватись:
- груша - не 45-80 гривень, а 65-90 гривень за кілограм;
- садова суниця (полуниця) - не 70-120 гривень, а 90-180 гривень за кілограм;
- черешня - не 70-110 гривень, а 130-190 гривень за кілограм;
- абрикос - не 100-160 гривень, а 110-160 гривень за кілограм;
- персик - не 65-110 гривень, а 100-170 гривень за кілограм;
- лохина - не 500-700 гривень, а 650-750 гривень за кілограм;
- жимолость - не 190-210 гривень, а 200-350 гривень за кілограм.
При цьому дешевшати почали:
- банан - із 63-68 гривень до 58-68 гривень за кілограм;
- вишня - зі 110-120 гривень до 60-150 гривень за кілограм;
- малина - із 600-1000 гривень до 250-750 гривень за кілограм.
Стабільна ціна (без змін) залишилась для:
- яблука - 28-55 гривень за кілограм;
- апельсина - 70-85 гривень за кілограм;
- лимона - 140-150 гривень за кілограм.
"Нові" позиції в рейтингу:
- чорниця - за ціною 290-320 гривень за кілограм;
- слива - за ціною 140-170 гривень за кілограм.
Як змінились ціни на фрути та ягоди (інфографіка: east-fruit.com)
"Найбільшим попитом серед учасників на минулому тижні користувалися садова суниця та черешня", - констатували фахівці EastFruit.
Крім того, підвищений інтерес підприємці виявляли до закупівель часнику та цукрової кукурудзи.