Ягода дорожает, а зелень "падает". Как изменились цены на овощи и фрукты в Украине

Главное: Общий тренд : оптовые цены на плодоовощную продукцию в Украине в период с 12 по 19 июня изменились разнонаправленно, во фруктово-ягодном сегменте - преобладал рост.

: оптовые цены на плодоовощную продукцию в Украине в период с 12 по 19 июня изменились разнонаправленно, во фруктово-ягодном сегменте - преобладал рост. Что подешевело : ощутимое снижение стоимости зафиксировали на молодой картофель, помидоры, сладкий перец, кабачки, некоторую зелень, вишню и малину.

: ощутимое снижение стоимости зафиксировали на молодой картофель, помидоры, сладкий перец, кабачки, некоторую зелень, вишню и малину. Что подорожало : больше всего выросли в цене черешня, клубника, голубика, персики, а также отдельные виды капусты и лук репчатый.

: больше всего выросли в цене черешня, клубника, голубика, персики, а также отдельные виды капусты и лук репчатый. Лидеры спроса: наибольший интерес среди оптовых покупателей вызвали садовая земляника (клубника), черешня, чеснок и сахарная кукуруза.

Как изменились цены на овощи

Цены на овощи в Украине (оптом) в период с 12 по 19 июня, по информации специалистов, изменились "разнонаправленно".

Так, щутимо подешевели за неделю:

молодой картофель - с 35-65 гривен до 18-65 гривен за килограмм;

красный помидор - с 70-100 гривен до 65-85 гривен за килограмм;

сладкий перец - с 125-170 гривен до 100-120 гривен за килограмм;

кабачок - с 33-37 гривен до 25-35 гривен за килограмм.

Тем временем старый картофель (прошлогодний), наоборот, подорожал - с 13-16 гривен до 14-17 гривен за килограмм.

Кроме того, выросла стоимость:

молодой белокочанной капусты - с 15-18 гривен до 27-30 гривен за килограмм;

репчатого лука - с 13-15 гривен до 16-18 гривен за килограмм;

огурцов - с 25-40 гривен до 35-50 гривен за килограмм;

пекинской капусты - с 30-37 гривен до 40-45 гривен за килограмм;

цветной капусты - с 50-55 гривен до 70-80 гривен за килограмм;

баклажанов - с 100-190 гривен до 120-130 гривен за килограмм;

зеленого гороха - с 50-70 гривен до 70-100 гривен за килограмм.

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Практически не изменились в цене:

свекла - 9-10 гривен раньше, 8-10 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня;

молодая свекла - 30-40 гривен раньше, 30-35 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня;

морковь - 27-30 гривен раньше, 28-30 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня;

спаржа - 250-350 гривен раньше, 250-320 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня.

А вот стоимость чеснока осталась на уровне 70-110 гривен за килограмм.

"Новой" позицией в этом рейтинге для аналитиков на украинском рынке (по состоянию на 19 июня) стала молодая морковь по цене 60-70 гривен за килограмм.

Как изменились цены на овощи (инфографика: east-fruit.com)

Как изменились цены на зелень

Сегмент зелени в период с 12 по 19 июня отметился снижением цен на:

зеленый лук - с 195-210 гривен до 160-180 гривен за килограмм;

петрушку - с 145-155 гривен до 110-125 гривен за килограмм;

укроп - с 145-155 гривен до 110-125 гривен за килограмм.

Не изменилась стоимость салата - 70-80 гривен за килограмм.

А вот руккола стала дороже - теперь она стоит не 195-205 гривен, а 240-255 гривен за килограмм.

Как изменились цены на зелень (инфографика: east-fruit.com)

Как изменились цены на фрукты и ягоды

В фруктово-ягодном сегменте, по данным аналитиков, в период с 12 по 19 июня преобладал рост цен.

Дороже, чем на прошлой неделе, стали продаваться:

груша - не 45-80 гривен, а 65-90 гривен за килограмм;

садовая клубника - не 70-120 гривен, а 90-180 гривен за килограмм;

черешня - не 70-110 гривен, а 130-190 гривен за килограмм;

абрикос - не 100-160 гривен, а 110-160 гривен за килограмм;

персик - не 65-110 гривен, а 100-170 гривен за килограмм;

голубика - не 500-700 гривен, а 650-750 гривен за килограмм;

жимолость - не 190-210 гривен, а 200-350 гривен за килограмм.

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При этом подешевели:

банан - с 63-68 гривен до 58-68 гривен за килограмм;

вишня - с 110-120 гривен до 60-150 гривен за килограмм;

малина - с 600-1000 гривен до 250-750 гривен за килограмм.

Стабильная цена (без изменений) сохранилась для:

яблока - 28-55 гривен за килограмм;

апельсина - 70-85 гривен за килограмм;

лимона - 140-150 гривен за килограмм.

"Новые" позиции в рейтинге:

черника - по цене 290-320 гривен за килограмм;

слива - по цене 140-170 гривен за килограмм.

Как изменились цены на фрукты и ягоды (инфографика: east-fruit.com)

"Самым большим спросом среди участников на прошлой неделе пользовались садовая клубника и черешня", - констатировали специалисты EastFruit.

Кроме того, предприниматели проявляли повышенный интерес к закупкам чеснока и сахарной кукурузы.