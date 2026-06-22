АЗС переписали цінники: як змінилася вартість пального після вихідних

За вихідні на українських заправках відбулися точкові зміни в розцінках на дизельне пальне, автогаз та деякі марки бензину. Цінники скоригувалися як у бік зниження, так і в бік зростання.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштує бензин, дизель та газ станом на 22 червня.

Головне: Бензин : В "Укрнафти" марка 95 (Energy) подорожчала на 3,00 грн (до 76,90 грн).

: В "Укрнафти" марка 95 (Energy) подорожчала на 3,00 грн (до 76,90 грн). Дизель : Здешевшав на більшості АЗС. На OKKO, WOG, SOCAR, а також звичайне ДП на "Укрнафті" ціна впала на 1,00 грн.

: Здешевшав на більшості АЗС. На OKKO, WOG, SOCAR, а також звичайне ДП на "Укрнафті" ціна впала на 1,00 грн. Газ: На заправках SOCAR здешевшав на 1,00 грн. На OKKO, WOG (по 43,90 грн) та "Укрнафті" (40,90 грн) ціна залишилася незмінною.

Як змінилися ціни на АЗС

На заправках мереж OKKO та WOG вартість усіх марок бензину та автомобільного газу залишилася абсолютно незмінною. Натомість знизилися ціни на дизельне пальне - обидва види здешевшали рівно на 1 гривню. З 85,90 грн до 84,90 преміальне ДП, та з 82,90 грн до 81,90 грн звичайне.

На АЗС SOCAR зафіксовано зниження цін на дизельне пальне та скраплений газ - усі ці позиції здешевшали на 1 гривню. Вартість бензинів не змінилася.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 22 червня (інфографіка РБК-Україна)

Державна "Укрнафта" показала різноспрямовану динаміку. Стабільними залишилися ціни на бензин А-95, А-92, 98 (Energy) та автогаз. Водночас бензин 95 (Energy) та ДП (Energy) подорожчали, а звичайне дизельне пальне - здешевшало.

Деталізація цін на АЗС 22 червня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 84,90 грн

ДП Євро: 81,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 84,90 грн

ДП Євро-5: 81,90 грн

Газ: 43,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 86,90 грн

ДП NANO: 83,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"