Сезонний обвал цін? Які овочі, фрукти та ягоди в Україні стрімко дешевшають

Ціни на окремі овочі, фрукти та ягоди в Україні стрімко знижуються. За минулий тиждень відчутно впала оптова вартість молодої картоплі, огірків, полуниці, черешні та деяких інших сезонних смаколиків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані аналітиків проєкту EastFruit.

Головне: Сезонний тренд : в Україні стрімко падають оптові ціни на популярні літні овочі, фрукти та ягоди - через збільшення пропозиції від місцевих виробників.

: в Україні стрімко падають оптові ціни на популярні літні овочі, фрукти та ягоди - через збільшення пропозиції від місцевих виробників. Що подешевшало найбільше : лідерами зниження вартості за тиждень стали молода картопля, огірки, томати, а також полуниця та черешня.

: лідерами зниження вартості за тиждень стали молода картопля, огірки, томати, а також полуниця та черешня. Винятки на ринку: попри загальне здешевлення, деякі імпортні позиції та літні новинки - все ще утримують високі цінники.

Як змінились ціни на овочі в Україні

Овочі в Україні впродовж минулого тижня, згідно з інформацією спеціалістів, переважно дешевшали.

Продовжили знижуватись оптові ціни на молоду картоплю - з 50-80 гривень (станом на 5 червня) до 35-65 гривень за кілограм (станом на 12 червня).

Хоча минулорічна картопля при цьому дещо подорожчала - з 12-16 гривень до 13-16 гривень за кілограм.

Дешевше, ніж тижнем раніше, почали продаватися:

молода білокачанна капуста - не 17-20 гривень, а 15-18 гривень за кілограм;

- не 17-20 гривень, а 15-18 гривень за кілограм; старий буряк - не 10-11 гривень, а 9-10 гривень за кілограм.

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Тим часом вартість молодого буряка змінила свій "діапазон" - з 33-35 гривень до 30-40 гривень за кілограм.

Відчутно знизились ціни:

на огірки - з 35-65 гривень до 25-40 гривень за кілограм;

- з 35-65 гривень до 25-40 гривень за кілограм; на томати - з 90-135 гривень до 70-100 гривень за кілограм.

Знизилась мінімальна ціна й на солодкий перець - зі 130-170 гривень до 125-170 гривень за кілограм.

Аналіз цінової ситуації щодо овочів (інфографіка: east-fruit.com)

Дещо знизилась вартість пекінської капусти - з 33-38 гривень до 30-37 гривень за кілограм.

Суттєво подешевшали за тиждень також:

редиска - з 40-45 гривень до 20-40 гривень за кілограм;

- з 40-45 гривень до 20-40 гривень за кілограм; зелений горошок - з 70-90 гривень до 50-70 гривень за кілограм;

- з 70-90 гривень до 50-70 гривень за кілограм; спаржа - з 350-600 гривень до 250-350 гривень за кілограм.

"Збилась" у ціні також деяка зелень - петрушка, кріп і салат.

При цьому у бік зростання змінилась вартість:

ріпчастої цибулі - з 11-13 гривень до 13-15 гривень за кілограм;

- з 11-13 гривень до 13-15 гривень за кілограм; зеленої цибулі - зі 150-200 гривень до 195-210 гривень за кілограм.

Аналіз цінової ситуації щодо зелені в Україні (інфографіка: east-fruit.com)

Експерти зауважили, що найбільшим попитом впродовж минулого тижня користувались (серед представників бізнесу):

овочі борщового набору;

огірки;

помідори;

садова суниця (полуниця).

Як змінилися ціни на фрукти та ягоди

Оптові ціни на фрукти та ягоди в Україні за минулий тиждень також змінились.

Суттєво впали ціни:

на суницю садову (полуницю) - зі 120-190 гривень до 70-120 гривень за кілограм;

на черешню - зі 130-220 гривень до 70-110 гривень за кілограм;

- зі 130-220 гривень до 70-110 гривень за кілограм; на персики - зі 100-150 гривень до 65-110 гривень за кілограм;

- зі 100-150 гривень до 65-110 гривень за кілограм; на абрикоси - зі 125-200 гривень до 100-160 гривень за кілограм.

Дещо знизилася стартова ціна груші - з 50-80 гривень до 45-80 гривень за кілограм.

Тим часом вартість лохини, навпаки, пішла дещо вгору. Мінімальна "планка" залишилася незмінною, але максимальна - зросла з 500-650 гривень до 500-700 гривень за кілограм.

Аналіз цінової ситуації щодо фруктів та ягід (інфографіка: east-fruit.com)

Стабільність у питанні вартості продемонстрували:

яблука - від 28 до 55 гривень за кілограм;

- від 28 до 55 гривень за кілограм; апельсини - від 70 до 85 гривень за кілограм;

- від 70 до 85 гривень за кілограм; лимони - від 140 до 150 гривень за кілограм;

- від 140 до 150 гривень за кілограм; банани - від 63 до 68 гривень за кілограм.

Крім того, "новими" позиціями рейтингу для аналітиків на українському ринку (станом на 12 червня) стали:

вишня - від 110 до 120 гривень за кілограм;

- від 110 до 120 гривень за кілограм; жимолость - від 190 до 210 гривень за кілограм;

- від 190 до 210 гривень за кілограм; малина - від 600 до 1000 гривень за кілограм.

"Лідером фруктового сегменту продовжує залишатися черешня, і вперше в сезоні її пропозиція з України перевищила пропозицію з Узбекистану", - констатували фахівці EastFruit.

Стартували також продажі кавуна з Казахстану (хоча він залишається поза тижневим топом продажів).