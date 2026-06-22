ua en ru
Пн, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Гречка різко подешевшала: як змінилися ціни на продукти в супермаркетах після вихідних

18:09 22.06.2026 Пн
3 хв
Кілограм гречаної крупи можна придбати менш ніж за 16 гривень
aimg Марія Кучерявець
Гречка різко подешевшала: як змінилися ціни на продукти в супермаркетах після вихідних Фото: Супермаркети переписали ціни на базові продукти (інфографіка РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Вартість базових продуктів в українських супермаркетах наприкінці червня залишається відносно стабільною. Водночас окремі товари за кілька днів помітно змінилися в ціні.

РБК-Україна зібрало актуальні ціни в популярних мережах супермаркетів на продукти станом на 22 червня.

Головне:

  • Хліб: Найдоступнішим залишається білий пшеничний хліб в "Ашані".
  • Гречка: Різко подешевшала гречка у "Сільпо" - більш ніж удвічі.
  • Яйця: В більшості мереж не змінилися в ціні.
  • Молоко: Вигідна пропозиція з'явилася в "Ашані".
  • Олія: найнижчу ціну пропонує "Ашан".

Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях.

Хліб: стабільність та легкі коливання

Ціни на хлібобулочні вироби в більшості мереж залишилися без змін, за винятком "Сільпо", де змінився асортимент в наявності:

  • "Сільпо": половинка нарізаного хліба "Сумська Паляниця Козацький" (0,35 кг) коштує 12.99 грн (у п'ятницю пропонували хліб Agrola "Народний" 650 г за 12.49 грн).
  • АТБ: тостовий ніжний хліб "Кристинопіль" (300 г) тримає ціну - 23.90 грн.
  • Novus: "Український" половина нарізаний від ТМ «Marka Promo» (400 г) - 25.79 грн.
  • "Ашан": білий пшеничний "Формула Смаку" (350 г) - 14.50 грн.

Гречка різко подешевшала: як змінилися ціни на продукти в супермаркетах після вихідних

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 22 червня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка: обвал ціни в "Сільпо"

Найяскравіша зміна початку тижня зафіксована в мережі "Сільпо". Завдяки появі бюджетної позиції ціна на гречку там впала більш ніж удвічі:

  • "Сільпо": крупа гречана Extra! (1 кг) коштує всього 15.69 грн (проти 36.99 грн за ТМ "Ситий двір" у п'ятницю).
  • АТБ: "Розумний вибір" (1 кг) стабільно тримається на позначці 65.90 грн.
  • Novus: ТМ "Marka Promo" (1 кг) - 65.99 грн.
  • "Ашан": ядриця швидкорозварювана Auchan (1 кг) - 69.90 грн.
Читайте також: АЗС переписали цінники. Як змінилася вартість пального після вихідних

Яйця: ціновий штиль

У категорії курячих яєць ситуація повністю "заморожена". Усі чотири мережі зберегли п'ятничні цінники:

  • "Ашан": утримує статус найдешевшої пропозиції 2.90 грн за штуку або 29.00 грн за десяток.
  • АТБ: десяток від ТМ "Своя лінія" (1 категорія) - 50.90 грн.
  • "Сільпо": яйця "Пашот" С1 (10 шт.) - 52.28 грн.
  • Novus: ТМ "Marka Promo" С1 (10 шт.) - 52.39 грн.

Молоко: зміна фасування в "Ашані"

Ціни на невеликі пакування молока (400-450 г) залишаються незмінними, а от покупцям в "Ашані" варто звернути увагу на оновлення полиць:

  • АТБ: пастеризоване "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21.30 грн.
  • "Сільпо": "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21.49 грн.
  • "Ашан": на зміну пляшці молока Auchan 2,6% об'ємом 900 г (яке коштувало 38.90 грн) прийшов менший формат - 400 г за 21.90 грн.
  • Novus: ультрапастеризоване ТМ "Marka Promo" 2,5% (900 г) коштує стабільні 34.99 грн.

Соняшникова олія: Novus оновив асортимент

Поки більшість маркетів тримають старі ціни на півлітрові пляшки, у Novus зафіксовано нову позицію:

  • "Ашан": власна марка фіксує найнижчу ціну ринку - 48.00 грн за 0,5 л.
  • АТБ: "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53.13 грн.
  • "Сільпо": ТМ "Премія" рафінована (0,5 л) - 53.99 грн.
  • Novus: замість рафінованої олії Marka Promo об'ємом 0,8 л (яка коштувала 72.99 грн), на полицях з'явилася "Олейна Пресова" (500 мл) за ціною 71.94 грн.

Читайте також: Зарплати зростуть, але і курс долара теж. Два плани Кабміну на бюджет до 2029 року

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на продукти Крупа Супермаркети Яйця Ціни Ціни в Україні
Новини
У ЄК висловилися щодо ультиматуму Зеленського для Лукашенка
У ЄК висловилися щодо ультиматуму Зеленського для Лукашенка
Аналітика
Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух