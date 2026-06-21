Черешня в Україні відчутно подешевшала: яка ціна зараз і чи зміниться ще

Сезон черешні в Україні набирає обертів. Цінники нарешті починають тішити покупців, але місцями вартість за кілограм - досі дивує.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки .

Головне: Ціни падають : середня оптова вартість черешні в червні 2026 року на 25-30% нижча, ніж торік (70-150 грн/кг).

: середня оптова вартість черешні в червні 2026 року на 25-30% нижча, ніж торік (70-150 грн/кг). Причини : збільшення пропозиції місцевого врожаю та висока конкуренція на ринку.

: збільшення пропозиції місцевого врожаю та висока конкуренція на ринку. Прогноз : подальше зниження цін ймовірне на піку сезону в липні.

: подальше зниження цін ймовірне на піку сезону в липні. Реальна вартість: у супермаркетах цінники сильно різняться - залежно від сорту та бренду (від 140 до 850 грн/кг).

Від чого залежить вартість черешні зараз

Експерт розповів, що станом на середину червня 2026 року місцева черешня в Україні оптом (або гуртом) продається за ціною близько 70-150 гривень за кілограм.

Це, за його словами, в середньому на 25-30% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.

Гопка повідомив, що в цілому зниження ціни на черешню в цей період можна пояснити:

збільшеною пропозицією (як імпортної, так і української черешні);

надходженням на ринок місцевого врожаю;

високою конкуренцією між продавцями;

обмеженими строками реалізації продукції (адже вона достатньо швидко псується).

Чи може черешня в Україні здешевшати ще

"Дощі на початку червня негативно впливали на плід, що робить його вразливим до псування ще до збору", - нагадав аналітик.

Водночас він повідомив, що ціна на черешню, найімовірніше, ще "знизиться в пік сезону - на початку липня".

"Сьогодні - достатньо сприятливі можливості, щоб пропозиція збільшувалася", - констатував аналітик.

Звідки везуть черешню й чи багато вже місцевої

За даними Гопки, українська черешня "вже активно починає з'являтися на прилавках".

"Сьогодні переважно надходить продукція ранніх сортів", - уточнив він.

Тим часом імпортна черешня надходить на український ринок насамперед із Греції.

"Яка забезпечувала основну пропозицію на старті сезону", - нагадав аналітик.

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Крім того, за його словами, на прилавках в Україні можна зустріти ранні партії черешні з Іспанії (що продавалися за високими цінами).

Також потенційними джерелами постачання черешні залишалися:

Молдова;

Туреччина;

Узбекистан.

Скільки коштує черешня в різних супермаркетах

Станом на 21 червня 2026 року черешню в мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" можна знайти різну.

Найнижча ціна - на черешню відбірну - становить 139 гривень за кілограм.

Тоді як лише 100 гр черешні "Коник Закарпаття" коштує майже 85 гривень (точна ціна - 84,90). Тобто за кілограм таких плодів віддати доведеться 849 гривень.

Різні пропозиції черешні у "Сільпо" (скриншот: silpo.ua)

Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм вагової черешні віддати доведеться фактично 150 гривень (точна ціна - 149,90).

Відбірна ж вагова черешня - дорожча. Її вартість становить майже 200 гривень за кілограм (точна ціна - 199,90).

Кілька пропозицій черешні у VARUS (скриншот: varus.ua)

Отже, як бачимо, роздрібна ціна черешні в Україні може відчутно відрізнятись.

І залежить вона як від конкретної торгової мережі (того чи іншого продуктового супермакету), так і від сорту плодів чи їх походження (джерела оптових закупівель).