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Черешня в Україні відчутно подешевшала: яка ціна зараз і чи зміниться ще

07:34 21.06.2026 Нд
3 хв
Звідки насправді везуть ці солодкі плоди та чому цінники відрізняються?
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Черешня в Україні відчутно подешевшала: яка ціна зараз і чи зміниться ще Ціни на черешню в Україні можуть "кусатись" (фото ілюстративне: Getty Images)
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Сезон черешні в Україні набирає обертів. Цінники нарешті починають тішити покупців, але місцями вартість за кілограм - досі дивує.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки.

Головне:

  • Ціни падають: середня оптова вартість черешні в червні 2026 року на 25-30% нижча, ніж торік (70-150 грн/кг).
  • Причини: збільшення пропозиції місцевого врожаю та висока конкуренція на ринку.
  • Прогноз: подальше зниження цін ймовірне на піку сезону в липні.
  • Реальна вартість: у супермаркетах цінники сильно різняться - залежно від сорту та бренду (від 140 до 850 грн/кг).

Від чого залежить вартість черешні зараз

Експерт розповів, що станом на середину червня 2026 року місцева черешня в Україні оптом (або гуртом) продається за ціною близько 70-150 гривень за кілограм.

Це, за його словами, в середньому на 25-30% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.

Гопка повідомив, що в цілому зниження ціни на черешню в цей період можна пояснити:

  • збільшеною пропозицією (як імпортної, так і української черешні);
  • надходженням на ринок місцевого врожаю;
  • високою конкуренцією між продавцями;
  • обмеженими строками реалізації продукції (адже вона достатньо швидко псується).
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Чи може черешня в Україні здешевшати ще

"Дощі на початку червня негативно впливали на плід, що робить його вразливим до псування ще до збору", - нагадав аналітик.

Водночас він повідомив, що ціна на черешню, найімовірніше, ще "знизиться в пік сезону - на початку липня".

"Сьогодні - достатньо сприятливі можливості, щоб пропозиція збільшувалася", - констатував аналітик.

Звідки везуть черешню й чи багато вже місцевої

За даними Гопки, українська черешня "вже активно починає з'являтися на прилавках".

"Сьогодні переважно надходить продукція ранніх сортів", - уточнив він.

Тим часом імпортна черешня надходить на український ринок насамперед із Греції.

"Яка забезпечувала основну пропозицію на старті сезону", - нагадав аналітик.

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Крім того, за його словами, на прилавках в Україні можна зустріти ранні партії черешні з Іспанії (що продавалися за високими цінами).

Також потенційними джерелами постачання черешні залишалися:

  • Молдова;
  • Туреччина;
  • Узбекистан.

Скільки коштує черешня в різних супермаркетах

Станом на 21 червня 2026 року черешню в мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" можна знайти різну.

Найнижча ціна - на черешню відбірну - становить 139 гривень за кілограм.

Тоді як лише 100 гр черешні "Коник Закарпаття" коштує майже 85 гривень (точна ціна - 84,90). Тобто за кілограм таких плодів віддати доведеться 849 гривень.

Черешня в Україні відчутно подешевшала: яка ціна зараз і чи зміниться щеРізні пропозиції черешні у "Сільпо" (скриншот: silpo.ua)

Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм вагової черешні віддати доведеться фактично 150 гривень (точна ціна - 149,90).

Відбірна ж вагова черешня - дорожча. Її вартість становить майже 200 гривень за кілограм (точна ціна - 199,90).

Черешня в Україні відчутно подешевшала: яка ціна зараз і чи зміниться щеКілька пропозицій черешні у VARUS (скриншот: varus.ua)

Отже, як бачимо, роздрібна ціна черешні в Україні може відчутно відрізнятись.

І залежить вона як від конкретної торгової мережі (того чи іншого продуктового супермакету), так і від сорту плодів чи їх походження (джерела оптових закупівель).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три "брудні" трюки, якими перекупники маскують стару черешню під свіжу.

Крім того, ми пояснювали, чи можна їсти ягоди, якщо на деяких з'явилась пліснява.

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