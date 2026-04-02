"Глухо" зі зв'язком в укритті будинку: хто має проводити Wi-Fi - відповідь Мінцифри

Головне: Хто з Wi-Fi безкоштовно : держава та бізнес вже підключили інтернет для частини укриттів садочків, шкіл, коледжів, університетів та великих муніципальних бомбосховищ.

: держава та бізнес вже підключили інтернет для частини укриттів садочків, шкіл, коледжів, університетів та великих муніципальних бомбосховищ. Що з укриттями будинків : ініціатива щодо Wi-Fi у підвалі має йти від мешканців.

: ініціатива щодо Wi-Fi у підвалі має йти від мешканців. Як діяти : обговорити питання з сусідами чи ОСББ, зателефонувати локальному провайдеру та замовити підключення.

: обговорити питання з сусідами чи ОСББ, зателефонувати локальному провайдеру та замовити підключення. Краще рішення: для стабільного і швидкого інтернету спеціалісти радять обирати енергонезалежну технологію xPON (вона дозволяє бути на зв'язку без світла до 72 годин).

Кому з Wi-Fi в укриттях допомагає держава

"Давайте будемо відвертими: пробити товсті бетонні стіни підвалів мобільним сигналом з вулиці - фізично дуже складно", - констатував урядовець.

Єдине надійне рішення для укриттів, за його словами, - проведення фіксованого дротового Wi-Fi.

"Держава разом із соціально відповідальним телеком-бізнесом сфокусували ресурси на критичних об'єктах", - розповів Прибитько.

Він повідомив, що українські оператори та провайдери вже безоплатно забезпечили роутерами та швидкісним інтернетом частину укриттів:

у дитсадках;

у школах;

у коледжах;

в університетах.

"Також вони самостійно підключають великі муніципальні бомбосховища, щоб там завжди був зв'язок", - поділився заступник міністра.

Хто має проводити Wi-Fi в укритті будинку

Якщо йдеться про Wi-Fi у підвалі звичайного багатоквартирного будинку, то там, за словами Прибитько, "ініціатива має йти від мешканців".

"Не варто чекати централізованої програми покриття всіх підвалів країни", - зауважив представник уряду.

Він додав, що алгоритм дій при цьому дуже простий.

"Ви обговорюєте це із сусідами чи ОСББ, телефонуєте своєму локальному провайдеру і замовляєте проведення інтернету (бажано за технологією xPON) у ваше укриття", - пояснив фахівець.

Він зауважив, що міністерство бачить "сотні успішних кейсів" - коли "проактивність мешканців розв'язувала проблему відсутності зв'язку за один-два дні".

Як провести інтернет в укриття в будинку (інфографіка: РБК-Україна)

Як зберегти інтернет без світла у квартирі

"Щодо домашнього інтернету - тут відповідальність ділиться між провайдерами та користувачами", - повідомив Прибитько.

Водночас він наголосив, що пріоритет сьогодні - розвиток технології xPON.

Адже вона "дає змогу мати інтернет у квартирі до 72 годин без світла".

"Усе, що потрібно від громадянина - заживити свій роутер та ONU-термінал від звичайного павербанка", - підсумував заступник міністра.