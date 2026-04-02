"Глухо" зі зв'язком в укритті будинку: хто має проводити Wi-Fi - відповідь Мінцифри

11:22 02.04.2026 Чт
3 хв
Розв'язати проблему відсутності зв'язку можна за один-два дні
aimg Ірина Костенко aimg Дмитро Левицький
Надійний зв'язок у будь-якій локації навіть під час відключень - важливий для кожного (фото ілюстративне: Getty Images)

Відповідальність за "домашній інтернет" в Україні ділиться між провайдерами та користувачами. При цьому для укриттів єдине надійне рішення - проведення фіксованого дротового Wi-Fi.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Читайте також: Будь-яке місце у квартирі небезпечне, ванна кімната також: у ДСНС пояснили, яке укриття обрати

Головне:

  • Хто з Wi-Fi безкоштовно: держава та бізнес вже підключили інтернет для частини укриттів садочків, шкіл, коледжів, університетів та великих муніципальних бомбосховищ.
  • Що з укриттями будинків: ініціатива щодо Wi-Fi у підвалі має йти від мешканців.
  • Як діяти: обговорити питання з сусідами чи ОСББ, зателефонувати локальному провайдеру та замовити підключення.
  • Краще рішення: для стабільного і швидкого інтернету спеціалісти радять обирати енергонезалежну технологію xPON (вона дозволяє бути на зв'язку без світла до 72 годин).

Кому з Wi-Fi в укриттях допомагає держава

"Давайте будемо відвертими: пробити товсті бетонні стіни підвалів мобільним сигналом з вулиці - фізично дуже складно", - констатував урядовець.

Єдине надійне рішення для укриттів, за його словами, - проведення фіксованого дротового Wi-Fi.

"Держава разом із соціально відповідальним телеком-бізнесом сфокусували ресурси на критичних об'єктах", - розповів Прибитько.

Він повідомив, що українські оператори та провайдери вже безоплатно забезпечили роутерами та швидкісним інтернетом частину укриттів:

  • у дитсадках;
  • у школах;
  • у коледжах;
  • в університетах.

"Також вони самостійно підключають великі муніципальні бомбосховища, щоб там завжди був зв'язок", - поділився заступник міністра.

Хто має проводити Wi-Fi в укритті будинку

Якщо йдеться про Wi-Fi у підвалі звичайного багатоквартирного будинку, то там, за словами Прибитько, "ініціатива має йти від мешканців".

"Не варто чекати централізованої програми покриття всіх підвалів країни", - зауважив представник уряду.

Він додав, що алгоритм дій при цьому дуже простий.

"Ви обговорюєте це із сусідами чи ОСББ, телефонуєте своєму локальному провайдеру і замовляєте проведення інтернету (бажано за технологією xPON) у ваше укриття", - пояснив фахівець.

Він зауважив, що міністерство бачить "сотні успішних кейсів" - коли "проактивність мешканців розв'язувала проблему відсутності зв'язку за один-два дні".

Як провести інтернет в укриття в будинку (інфографіка: РБК-Україна)

Як зберегти інтернет без світла у квартирі

"Щодо домашнього інтернету - тут відповідальність ділиться між провайдерами та користувачами", - повідомив Прибитько.

Водночас він наголосив, що пріоритет сьогодні - розвиток технології xPON.

Адже вона "дає змогу мати інтернет у квартирі до 72 годин без світла".

"Усе, що потрібно від громадянина - заживити свій роутер та ONU-термінал від звичайного павербанка", - підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні посилюють вимоги до безпеки цивільного населення. Президент Володимир Зеленський вже підписав закон, який робить будівництво укриттів обов'язковим для всіх нових житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Крім того, ми пояснювали, які послуги зв'язку без світла мають бути в кожного українця.

Читайте також, як працює Wi-Fi у поїздах - чи потрібно платити за інтернет і чому мережа зникає на великій швидкості.

