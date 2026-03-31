Wi-Fi у поїздах: в УЗ пояснили чи потрібно платити та чому мережа зникає на великій швидкості
В українських поїздах пасажири можуть скористатися бездротовим інтернетом, проте умови доступу залежать від типу рухомого складу та маршруту. Безоплатний Wi-Fi доступний лише в поїздах "Інтерсіті".
Про це РБК-Україна розповіли у пресслужбі "Укрзалізниці".
Головне:
- Безкоштовний доступ. Пасажири швидкісних поїздів "Інтерсіті" можуть користуватися Wi-Fi безоплатно протягом усієї поїздки.
- Платний Starlink. У поїзді №95/96 (Київ - Рахів) безкоштовними є лише перші 10 хвилин, після чого діє добовий тариф - 120 гривень.
- Обмеження швидкості. Термінали Starlink автоматично вимикаються, якщо поїзд рухається швидше за 90 км/год.
- Технічні перебої. З'єднання може тимчасово зникати на швидкісних ділянкахта відновлюватися під час сповільнення або зупинок.
Де інтернет доступний безкоштовно
Наразі стабільний доступ до мережі забезпечено у швидкісних поїздах категорії "Інтерсіті". Для пасажирів цих рейсів Wi-Fi працює на безоплатній основі протягом усієї подорожі.
Оплата та Starlink у поїзді Київ - Рахів
На маршруті поїзда №95/96 сполученням Київ - Рахів - Київ встановлено обладнання Starlink. Тут діє інша модель користування. Протягом перших 10 хвилин підключення до інтернету через Wi-Fi безкоштовне для всіх пасажирів.
Для тих, хто бажає користуватися інтернетом без обмежень по часу тариф становить 120 гривень.
Технічні обмеження під час руху
Варто враховувати особливості роботи супутникового обладнання в умовах воєнного стану. Через безпекові обмеження термінали Starlink автоматично припиняють роботу, як тільки поїзд розганяється до швидкості понад 90 км/год.
Це означає, що на швидкісних ділянках колії з'єднання може тимчасово зникати, відновлюючись під час сповільнення або зупинок поїзда.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" ще у 2024 році запустила Wi-Fi у швидкісних поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Пасажири можуть безкоштовно підключитися до мережі та отримати 2 ГБ інтернету зі швидкістю до 10 Мб/с у 16 потягах, що курсують у межах України та за кордоном.
Наприкінці 2025 року УЗ анонсувала ряд змін для пасажирів у поїздах. Зокрема у спальних вагонах планують встановити Wi-Fi.