Wi-Fi у поїздах: в УЗ пояснили чи потрібно платити та чому мережа зникає на великій швидкості

В українських поїздах пасажири можуть скористатися бездротовим інтернетом, проте умови доступу залежать від типу рухомого складу та маршруту. Безоплатний Wi-Fi доступний лише в поїздах "Інтерсіті".

Про це РБК-Україна розповіли у пресслужбі "Укрзалізниці".

Пасажири швидкісних поїздів "Інтерсіті" можуть користуватися Wi-Fi безоплатно протягом усієї поїздки. Платний Starlink. У поїзді №95/96 (Київ - Рахів) безкоштовними є лише перші 10 хвилин, після чого діє добовий тариф - 120 гривень.

Платний Starlink. У поїзді №95/96 (Київ - Рахів) безкоштовними є лише перші 10 хвилин, після чого діє добовий тариф - 120 гривень. Обмеження швидкості. Термінали Starlink автоматично вимикаються, якщо поїзд рухається швидше за 90 км/год.

Обмеження швидкості. Термінали Starlink автоматично вимикаються, якщо поїзд рухається швидше за 90 км/год. Технічні перебої. З'єднання може тимчасово зникати на швидкісних ділянках та відновлюватися під час сповільнення або зупинок.

Де інтернет доступний безкоштовно

Наразі стабільний доступ до мережі забезпечено у швидкісних поїздах категорії "Інтерсіті". Для пасажирів цих рейсів Wi-Fi працює на безоплатній основі протягом усієї подорожі.

Оплата та Starlink у поїзді Київ - Рахів

На маршруті поїзда №95/96 сполученням Київ - Рахів - Київ встановлено обладнання Starlink. Тут діє інша модель користування. Протягом перших 10 хвилин підключення до інтернету через Wi-Fi безкоштовне для всіх пасажирів.

Для тих, хто бажає користуватися інтернетом без обмежень по часу тариф становить 120 гривень.

Технічні обмеження під час руху

Варто враховувати особливості роботи супутникового обладнання в умовах воєнного стану. Через безпекові обмеження термінали Starlink автоматично припиняють роботу, як тільки поїзд розганяється до швидкості понад 90 км/год.

Це означає, що на швидкісних ділянках колії з'єднання може тимчасово зникати, відновлюючись під час сповільнення або зупинок поїзда.