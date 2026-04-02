RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

"Глухо" со связью в укрытии дома: кто должен проводить Wi-Fi - ответ Минцифры

11:22 02.04.2026 Чт
3 мин
Решить проблему отсутствия связи можно за один-два дня
aimg Ирина Костенко aimg Дмитрий Левицкий
Надежная связь в любой локации даже во время отключений - важна для каждого (фото иллюстративное: Getty Images)

Ответственность за "домашний интернет" в Украине делится между провайдерами и пользователями. При этом для укрытий единственное надежное решение - проведение фиксированного проводного Wi-Fi.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытько.

Главное:

  • Кто с Wi-Fi бесплатно: государство и бизнес уже подключили интернет для части укрытий садиков, школ, колледжей, университетов и крупных муниципальных бомбоубежищ.
  • Что с укрытиями домов: инициатива насчет Wi-Fi в подвале должна исходить от жителей.
  • Как действовать: обсудить вопрос с соседями или ОСМД, позвонить локальному провайдеру и заказать подключение.
  • Лучшее решение: для стабильного и быстрого интернета специалисты советуют выбирать энергонезависимую технологию xPON (она позволяет быть на связи без света до 72 часов).

Кому с Wi-Fi в укрытиях помогает государство

"Давайте будем откровенны: пробить толстые бетонные стены подвалов мобильным сигналом с улицы - физически очень сложно", - констатировал чиновник.

Единственное надежное решение для укрытий, по его словам, - проведение фиксированного проводного Wi-Fi.

"Государство вместе с социально ответственным телеком-бизнесом сфокусировали ресурсы на критических объектах", - рассказал Прибытько.

Он сообщил, что украинские операторы и провайдеры уже бесплатно обеспечили роутерами и скоростным интернетом часть укрытий:

  • в детсадах;
  • в школах;
  • в колледжах;
  • в университетах.

"Также они самостоятельно подключают большие муниципальные бомбоубежища, чтобы там всегда была связь", - поделился заместитель министра.

Кто должен проводить Wi-Fi в укрытии дома

Если речь идет о Wi-Fi в подвале обычного многоквартирного дома, то там, по словам Прибытько, "инициатива должна исходить от жителей".

"Не стоит ждать централизованной программы покрытия всех подвалов страны", - отметил представитель правительства.

Он добавил, что алгоритм действий при этом очень прост.

"Вы обсуждаете это с соседями или ОСМД, звоните своему локальному провайдеру и заказываете проведение интернета (желательно по технологии xPON) в ваше укрытие", - объяснил специалист.

Он отметил, что министерство видит "сотни успешных кейсов" - когда "проактивность жителей решала проблему отсутствия связи за один-два дня".

Как провести интернет в укрытие в доме (инфографика: РБК-Украина)

Как сохранить интернет без света в квартире

"Насчет домашнего интернета - здесь ответственность делится между провайдерами и пользователями", - сообщил Прибытько.

В то же время он подчеркнул, что приоритет сегодня - развитие технологии xPON.

Ведь она "позволяет иметь интернет в квартире до 72 часов без света".

"Все, что нужно от гражданина - запитать свой роутер и ONU-терминал от обычного павербанка", - подытожил замминистра.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине ужесточают требования к безопасности гражданского населения. Президент Владимир Зеленский уже подписал закон, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых домов и объектов инфраструктуры.

Кроме того, мы объясняли, какие услуги связи без света должны быть у каждого украинца.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Интернетзв'язокМінцифраБизнесЖильеWi-FiВоздушная тревогаПравила безопасностиСоветыОтключения светаБлэкаутМобильный трафик