"Глухо" со связью в укрытии дома: кто должен проводить Wi-Fi - ответ Минцифры

Ответственность за "домашний интернет" в Украине делится между провайдерами и пользователями. При этом для укрытий единственное надежное решение - проведение фиксированного проводного Wi-Fi.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытько.
Главное:
"Давайте будем откровенны: пробить толстые бетонные стены подвалов мобильным сигналом с улицы - физически очень сложно", - констатировал чиновник.
Единственное надежное решение для укрытий, по его словам, - проведение фиксированного проводного Wi-Fi.
"Государство вместе с социально ответственным телеком-бизнесом сфокусировали ресурсы на критических объектах", - рассказал Прибытько.
Он сообщил, что украинские операторы и провайдеры уже бесплатно обеспечили роутерами и скоростным интернетом часть укрытий:
"Также они самостоятельно подключают большие муниципальные бомбоубежища, чтобы там всегда была связь", - поделился заместитель министра.
Если речь идет о Wi-Fi в подвале обычного многоквартирного дома, то там, по словам Прибытько, "инициатива должна исходить от жителей".
"Не стоит ждать централизованной программы покрытия всех подвалов страны", - отметил представитель правительства.
Он добавил, что алгоритм действий при этом очень прост.
"Вы обсуждаете это с соседями или ОСМД, звоните своему локальному провайдеру и заказываете проведение интернета (желательно по технологии xPON) в ваше укрытие", - объяснил специалист.
Он отметил, что министерство видит "сотни успешных кейсов" - когда "проактивность жителей решала проблему отсутствия связи за один-два дня".
"Насчет домашнего интернета - здесь ответственность делится между провайдерами и пользователями", - сообщил Прибытько.
В то же время он подчеркнул, что приоритет сегодня - развитие технологии xPON.
Ведь она "позволяет иметь интернет в квартире до 72 часов без света".
"Все, что нужно от гражданина - запитать свой роутер и ONU-терминал от обычного павербанка", - подытожил замминистра.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине ужесточают требования к безопасности гражданского населения. Президент Владимир Зеленский уже подписал закон, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых домов и объектов инфраструктуры.
