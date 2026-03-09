ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Без цього не здадуть: Зеленський підписав нові вимоги до будівництва житла в Україні

16:31 09.03.2026 Пн
2 хв
Жоден новий ЖК не введуть в експлуатацію без сховища
aimg Тетяна Веремєєва
Без цього не здадуть: Зеленський підписав нові вимоги до будівництва житла в Україні Фото: В Україні укриття мають з'явитися у всіх новобудовах (Getty Images)

В Україні посилюють вимоги до безпеки цивільного населення. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який робить будівництво укриттів обов'язковим для всіх нових житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Читайте також: Будь-яке місце у квартирі небезпечне, ванна кімната також: у ДСНС розповіли, які укриття безпечні

Укриття як частина містобудування

Згідно із законом № 4778-IX, наявність захисних споруд тепер є невід’ємною умовою для введення об’єктів у експлуатацію. Схеми захисних споруд будуть інтегровані безпосередньо в містобудівну документацію на всіх рівнях - від місцевого до державного.

Це означає, що жоден новий житловий комплекс або інфраструктурний об’єкт не зможе отримати дозвільні документи без передбаченого проєктом сховища, яке відповідає сучасним нормам цивільного захисту.

Центри та класи безпеки в громадах

Окрім вимог до забудовників, документ створює правові засади для розбудови мережі сучасних центрів безпеки та спеціальних класів безпеки в територіальних громадах.

Закон також запроваджує цифровізацію процесів: тепер облік пожежно-рятувальних підрозділів та атестованих аварійних служб вестиметься в електронному форматі.

Крім цього, закон:

  • уточнює повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування;
  • покликаний підвищити ефективність роботи системи цивільного захисту під час особливого періоду;
  • усуває застарілі норми та термінологічні неузгодженості у законодавстві.

Раніше РБК-Україна писало, чи можуть людей не впустити в укриття під час повітряної тривоги. Юрист пояснює, що у більшості випадків доступ до офіційних сховищ має бути вільним, але винятки можливі для укриттів на території підприємств або навчальних закладів, а за незаконну відмову передбачена відповідальність.

Також ми розповідали, що восени 2025 року в Україні налічувалося понад 62 тисячі укриттів, які можуть вмістити близько половини населення. Водночас влада планує будувати нові сховища, зокрема в школах, лікарнях і громадських місцях, щоб до 2034 року забезпечити укриттями до 91% населення.

