Базовий мінімум: які послуги зв'язку без світла мають бути в кожного українця

Під час блекауту мобільні оператори повинні забезпечувати українцям можливість телефонувати та відправляти повідомлення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

"Базовий мінімум і головний пріоритет під час блекаутів - це голос і повідомлення. Тобто можливість викликати швидку, поліцію чи почути голос рідних", - зазначив Прибитько.

За його словами, коли світло тільки зникає, оператори підтримують усі послуги: ви можете дзвонити, скролити стрічку чи дивитися відео через 4G.

Але якщо відключення буде дійсно тривале, може бути використаний протокол збереження енергії. Оператори свідомо відключають на деяких базових станціях енергозатратні технології мобільного інтернету (4G та 3G) і залишають працювати лише 2G.

"Для вас це означає, що мобільний інтернет зникає, але ви все ще можете телефонувати та відправляти звичайні SMS. Це робиться для того, щоб розтягнути заряд батареї якомога на довше і зберегти базовий зв'язок для всього району", - пояснив заступник міністра.

Тому для стабільного інтернету без обмежень швидкості під час відключень світла Мінцифри радить українцям мати вдома xPON.