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Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота

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Лондон, Воскресенье 26 июня 2022 10:36
Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания, США, Канада и Япония объявили о введении запрета на импорт российского золота в странах. Новые ограничения призваны усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

В правительстве подчеркнули, что золото является одним из основных видов российского экспорта, стоимость которого в 2021 году составит 12,6 млрд фунтов стерлингов (15,5 млрд долларов) для российской экономики.

"Его ценность для российской элиты также возросла в последние месяцы: олигархи спешат купить золотые слитки, пытаясь избежать финансовых последствий западных санкций. Лондон является крупным мировым центром торговли золотом, и санкции Великобритании, которые станут первыми в своем роде, введенными против России в любой точке мира, окажут огромное влияние на способность Путина привлекать средства", - говорится в сообщении.

Поскольку параллельно ограничения на импорт золота введут США, Япония и Канада, мера будет иметь глобальный охват, закрывая доступ товару на официальные международные рынки.

В ведомстве подчеркнули, что на саммите G7 премьер-министр Британии Борис Джонсон призовет других лидеров присоединиться к запрету на импорт российского золота, чтобы еще больше изолировать Россию от международной финансовой системы.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.

Кроме того, по данным Reuters, страны-участницы ЕС готовятся объявить санкции в отношении импорта российского золота. В частности, знакомый с работой над санкциями источник сообщил, что Еврокомиссия работает над добавлением золота к возможному следующему пакету ограничений.

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