ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лидеры G7 посмеялись над Путиным

Новина українською →
Воскресенье 26 июня 2022 18:44
Лидеры G7 посмеялись над Путиным Фото: лидеры G7 посмеялись над президентом РФ Владимиром Путиным во время обеда (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обеда на полях саммита G7 мировые лидеры высмеяли президента РФ Владимира Путина, вспомнив его фотосессию на лошади с голым торсом, сделанную в 2009 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил совета у окружающих его коллег, что ему делать с пиджаком. Он оказался перед дилеммой: остаться в нем или лучше снять.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, обращаясь к попросившему совета коллеге, ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать пиджаки.

"Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин", - возразил ему Джонсон, на что Трюдо, намекая на известную фотосессию Путина, предложил: "Тогда надо устроить демонстрацию голых торсов во время верховой езды".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "верховая езда - лучшее, что есть на свете".

Как сообщалось, в воскресенье, 26 июня, в замке Эльмау в Германии стартовал трехдневный саммит стран G7. Одной из главных тем переговоров станет Украина и война, развязанная Россией. Подробнее о главных заявлениях лидеров "Большой семерки" - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7
NEWS
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение